Jegybankok, infláció: Közép-Európa ellenszélbe került

A helyzet pikantériája, hogy az inflációt felhajtó fő tényezőket – az energiakrízist, a kínálati hiányokat és a járványt – mindenki átmenetinek tartja, de a központi bankok kockázatértékelésük alapján más-más módon reagálnak. Már az év eleje óta szélesedik azoknak a tábora, akik a kilábalás zökkenői ellenére az áremeléseket fékezendő belekezdtek pénzteremtő eszközvásárlásaik visszafogásába, sőt kamataik emelésébe. Közép-Európában az MNB nyomában a nagy jegybankok egytől egyig erre az útra léptek – szerdán Varsó, csütörtökön Prága is nagyot emelt a kamatokon –, és a vártnak megfelelően ehhez a táborhoz csatlakozott tegnap a Fed. A norvég központi bank csütörtökön megerősítette, hogy decemberben kamatot fog emelni, és jelzéseket adott a várható szigorításról korábban az ausztrál és a kanadai jegybank is. Fél lábbal lépett ebbe a táborba csütörtökön a Bank of England (a BoE). Bár az volt az általános várakozás, hogy a világ nagy jegybankjai közül elsőként kamatot emel, ülése után csak azt jelezte, hogy a következő hónapokban erre sor kerülhet, ha a gazdaság a várakozásoknak megfelelően teljesít.

Fotó: STEFAN ROUSSEAU / AFP