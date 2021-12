A címben feltett kérdésre a válasz a pulykahús, mely a Nemzeti Agrárkamara (NAK) és a Baromfi Termék Tanács (BTT) közleménye szerint az ágazatot érintő nehézségek – mint például a madárinfluenza – ellenére bőségesen rendelkezésre áll, sőt exportra is jut.

Az ugyanakkor NAK és a BTT közleményéből is kiderül, hogy a globális termelés felét az Egyesült Államok adja, a hiány oka inkább a csütörtöki, hálaadás napi kereslet lehet. Erre az ünnepre vágják le ugyanis a legtöbb pulykát, 46 milliót. A nem elegendő pulyka ráadásul a The Wall Street Journal írása szerint főképp az ellátási láncok szakadása miatt következett be, és nem érinti az egész országot.

Az idei évben a hagyományos elnöki kegyelmet a Peanut Butter (Mogyoróvaj) nevet viselő pulyka kapta Fotó: OLIVIER DOULIERY / AFP

Azonban a hiány nemcsak a pulykát – melynek eladását a Alabama, Florida, Georgia, Louisiana és Mississippi államokban jelen lévő Winn-Dixie bolthálózat fejenként egy darabban maximálta – érinti, hanem az ünnephez kapcsolódó egyéb termékeket is. Így az Egyesült Államok délkeleti részén az áfonyaszósztól a tölteléken át a szalvétáig számos termék kínálata is szűkössé vált.

Az idei hálaadást beárnyékolja az Amerikában is egyre gyorsabb infláció, amit jelez a nem hivatalos inflációs mérőszám, a tipikus hálaadás napi vacsora árának 14 százalékos, 31 éve nem látott mértékű drágulása is. Igaz, mint a Morning Brew rámutat, a számítás során nem vették figyelembe az ünnep előtti leárazásokat.