A zöld áram részesedése 56 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál a Hamburg Institute által vizsgált németországi áramszolgáltatók által kínált villamos energiában – számol be a Lichtblick.de. Az érintett társaságok november 1-je óta kötelesek nyilvánosságra hozni az általuk értékesített villamos energia energiaforrás szerinti összetételét, amit fel kell tüntetniük a weboldalukon és a vevőiknek kiállított számláikon is.

A kimutatott csökkenés oka az, hogy számos németországi áramszolgáltató lényegesen kevesebb zöld áramot vásárol ügyfelei ellátására, mint amennyit korábban meghatározott. Ez azokból az általuk közzétett adatokból derült ki, amelyeket a Hamburg Institut értékelt a LichtBlick megbízásából. Az intézet 35 szolgáltató új villamosenergia-címkézését hasonlította össze a 2020-as adatokkal. Így például az E.ON kínálatában az előző évben 56 százalék volt a zöldáram részesedése, míg az új címkézésben már csak 10 százalék, tehát a csökkenés 46 százalékos. Az EnBW-nél 65-ről 23 százalékra (-42 százalék), a Vattenfallnál 66-ról 17 százalékra (-49 százalék), az EWE-nél pedig 51-ről 19 százalékra (-32 százalék) esett a zöldáram aránya. A vizsgált közművek közül a Stadtwerke Kielnél volt a legnagyobb csökkenés, 60-ról 4 százalékra (-56 százalék).

Fotó: GEORG WENDT / AFP

A szolgáltatóknak eddig is fel kellett tüntetniük, hogy mennyi zöldáramot vásárolnak, és mennyi olyat, amelyet állami támogatással állítottak elő, a zöld mutatójuk meghatározásakor pedig levonhatták a szén- és a nukleáris eredetű áram arányát, valamint a kilowattóránkénti széndioxid-kibocsátást. Ám ez a fajta kalkuláció nem adja meg a ténylegesen beszerzett és eladott zöldáram mennyiségét, az áramtörvény november 1-től hatályos módosításáig pedig lehetővé tette számukra, hogy évről-évre zöldebbnek látsszanak. E lehetőséget a LichtBlick szóvivője, Ralph Kampwirth legális zöldmosásnak nevezi.

Ám a Hamburg Institut szerint a már megreformált címkézés is javításra szorul. Az új előírás ugyanis csak a cégmixre, a szolgáltató teljes áramvásárlására vonatkozik, de az egyedi tarifák (termékmix) címkézésekor továbbra is a korábbi kalkuláció szerinti, legfeljebb 65 százalékos zöld arányt kell a szolgáltatóknak felmutatniuk. Ezzel a valóságosnál továbbra is lényegesen zöldebbnek tűnnek.