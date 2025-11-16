Skócia függetlenedne az Egyesült Királyságtól – de mennyibe kerülne?
A skót függetlenség gazdasági árának kiszámítása továbbra is heves szakmai vitákat szít. A valuta kérdése, a kereskedelmi kapcsolatok jövője, az államadósság megosztása és az Európai Unióba való esetleges visszatérés mind befolyásolja a végösszeget. Egyetlen hivatalos szám nincs; a kutatóintézetek forgatókönyveket vázolnak fel, amelyek a tárgyalások kimenetelétől függenek.
A rövid távú átmeneti kiadások mellett a hosszú távú költségvetési hatások is döntőek. A legfrissebb elemzések szerint az egyszeri átmeneti költségek 2–10 milliárd font között mozognak három-öt év alatt. Ebbe beletartozik az államadósság (Skócia részesedése 100–200 milliárd font) megosztásának tárgyalása, egy saját központi bank létrehozása és a határinfrastruktúra kiépítése.
A Fiskális Tanulmányok Intézete (IFS) 2-5 milliárd fontot, a Fraser of Allander Intézet 3-7 milliárdot valószínűsít. A függetlenség elsősorban a maradék Egyesült Királysággal folytatott kereskedelemben okozna tartós költségnövekedést, mivel Skócia exportjának 60-67 százaléka ebbe az irányba irányul.
Az LSE 2021-es modellje szerint a kereskedelmi költségek 15-30 százalékkal emelkednének, ami hosszú távon (15–30 év alatt) 6,3-8,7 százalékos GDP-csökkenést jelentene. Ráadásul Skócia jelenleg évi több tízmilliárd font nettó támogatást kap Londontól a Barnett-formula révén. A függetlenség ezt megszüntetné, de az energiaforrások kiaknázása az Északi-tengeren növelhetné a függetlenné váló ország bevételeit.
Az EU-csatlakozás felpörgetheti az európai kivitelt, de az kérdés, hogy mennyi ideig tartana a csatlakozási folyamat. A munkanélküliség 1-2 százalékponttal emelkedhet, a hitelköltségek pedig 1-2 százalékkal drágulhatnak kezdetben.
Két hitelminősítő önálló besorolással látta el Skóciát
Külön elsőrendű besorolással látta el Skóciát a Moody’s Ratings és az S&P Global Ratings, megnyitva az utat az önálló skót szuverén kötvénykibocsátás előtt. A Moody’s csütörtökön Londonban bejelentette, hogy Aa3 szintű – az Egyesült Királyság egészére érvényes minősítéssel azonos – hosszú távú kibocsátói osztályzatot adott Skóciának, stabil kilátással.
A cég Skócia alapszintű adósminőség-értékelését (Baseline Credit Assessment, BCA) a1 szinten állapította meg. Az S&P Global Ratings a Moody’s által megállapított osztályzatnál egy fokozattal jobb, AA hosszú távú osztályzattal látta el szerdán Skóciát, szintén stabil kilátás mellett.
Mindkét hitelminősítő hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Skócia függetlenné válása leminősítéshez vezethet, és alacsony valószínűségűnek tartják Skócia kiszakadását az Egyesült Királyságból.
A skót kormány elszakadna
A Skóciában kormányzó Skót Nemzeti Párt (SNP) első számú politikai programja azonban a skót függetlenség elnyerése. Erről 2014-ben már tartottak egy népszavazást, de akkor az elszakadást ellenzők győztek 55,3 százalékos többséggel. Az újabb függetlenségi referendum kiírása a brit EU-tagságról 2016-ban tartott népszavazás óta ismét folyamatosan napirenden van.
Ez azzal magyarázható, hogy országos átlagban a brit szavazók 51,89 százaléka voksolt a kilépésre, viszont a skótok 62 százaléka a bennmaradásra szavazott. Az SNP azóta rendszeresen hangoztatja, hogy elkerülhetetlenné vált az újabb függetlenségi népszavazás, mivel Skóciát egyértelműen kinyilvánított bennmaradási szándéka ellenére London kiszakította az Európai Unióból.
A párt politikai célkitűzései között szerepel az is, hogy függetlenségének elnyerése után Skócia önálló országként ismét belép az Európai Unióba. Keir Starmer munkáspárti brit miniszterelnök azonban már többször is egyértelművé tette, hogy nem kívánja engedélyezni az újabb skóciai függetlenségi referendum megtartását. A közvélemény-kutatások szerint a skótok 45–50 százaléka támogatja az elszakadást.