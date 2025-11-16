Skócia függetlenedne az Egyesült Királyságtól – de mennyibe kerülne?

A skót függetlenség gazdasági árának kiszámítása továbbra is heves szakmai vitákat szít. A valuta kérdése, a kereskedelmi kapcsolatok jövője, az államadósság megosztása és az Európai Unióba való esetleges visszatérés mind befolyásolja a végösszeget. Egyetlen hivatalos szám nincs; a kutatóintézetek forgatókönyveket vázolnak fel, amelyek a tárgyalások kimenetelétől függenek.

A skót kormány tervei szerint Skócia elszakadna az Egyesült Királyságtól, majd önálló országként belépne az Európai Unióba / Fotó: Svet foto / Shutterstock

A rövid távú átmeneti kiadások mellett a hosszú távú költségvetési hatások is döntőek. A legfrissebb elemzések szerint az egyszeri átmeneti költségek 2–10 milliárd font között mozognak három-öt év alatt. Ebbe beletartozik az államadósság (Skócia részesedése 100–200 milliárd font) megosztásának tárgyalása, egy saját központi bank létrehozása és a határinfrastruktúra kiépítése.

A Fiskális Tanulmányok Intézete (IFS) 2-5 milliárd fontot, a Fraser of Allander Intézet 3-7 milliárdot valószínűsít. A függetlenség elsősorban a maradék Egyesült Királysággal folytatott kereskedelemben okozna tartós költségnövekedést, mivel Skócia exportjának 60-67 százaléka ebbe az irányba irányul.

Az LSE 2021-es modellje szerint a kereskedelmi költségek 15-30 százalékkal emelkednének, ami hosszú távon (15–30 év alatt) 6,3-8,7 százalékos GDP-csökkenést jelentene. Ráadásul Skócia jelenleg évi több tízmilliárd font nettó támogatást kap Londontól a Barnett-formula révén. A függetlenség ezt megszüntetné, de az energiaforrások kiaknázása az Északi-tengeren növelhetné a függetlenné váló ország bevételeit.

Az EU-csatlakozás felpörgetheti az európai kivitelt, de az kérdés, hogy mennyi ideig tartana a csatlakozási folyamat. A munkanélküliség 1-2 százalékponttal emelkedhet, a hitelköltségek pedig 1-2 százalékkal drágulhatnak kezdetben.

Két hitelminősítő önálló besorolással látta el Skóciát

Külön elsőrendű besorolással látta el Skóciát a Moody’s Ratings és az S&P Global Ratings, megnyitva az utat az önálló skót szuverén kötvénykibocsátás előtt. A Moody’s csütörtökön Londonban bejelentette, hogy Aa3 szintű – az Egyesült Királyság egészére érvényes minősítéssel azonos – hosszú távú kibocsátói osztályzatot adott Skóciának, stabil kilátással.