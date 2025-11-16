Szegény gazdagok, Londonban már a tehetősek szájáig ér a víz, és megint megered az eső
A londoni vagyonos polgárok nem csak a munkáspárti kormány elsősorban rájuk kihegyezett adóemelései miatt szorulnak, de egyre nagyobb károkat szenvedhetnek el az árvizek miatt is.
London: leszakad az ég a hétvégén
Szerdán az Egyesült Királyság hivatalos meteorológiai szolgálata arra figyelmeztette a londoniakat, hogy a hétvégén újabb áradásokra és közlekedési káoszra kell számítaniuk. A Met Office szerint a csütörtök estétől kezdődő heves esőzések Anglia és Wales nagy részén áramkimaradásokkal, közlekedési dugókkal járhatnak, valamint a lakások és az üzletek víz alá kerülhetnek.
Egyes helyeken akár 80 milliméter eső is hullhat. Összehasonlításképpen: Londonban a novemberi átlagos csapadékmennyiség körülbelül 67 milliméter.
A legdrágább londoni ingatlanok tulajdonosainak ezért most már amiatt fáj a fejük, hogy a mind gyakrabban előforduló és egyre pusztítóbb villámárvizek hogyan befolyásolják biztosítási szerződéseiket és ingatlanjaik értékét.
A felhőszakadások eddigi mintázata alapján megállapítható, hogy elsősorban a jól kiépített városi területek, azaz Kensington, Chelsea, Westminster és South Hampstead – amelyek infrastruktúrája a viktoriánus korszakban alakult ki – vannak kitéve soha nem látott terhelésnek.
A luxusingatlanok exkluzív kialakítása ráadásul gyakran fokozza a víz alá kerülés kockázatát – mondja Rachel Gilliam, a Lockton biztosítási brókercég magánügyfél-felelőse. A széles kocsibeállók és a kemény burkolatú városi kertek gyorsítják a víz lefolyását.
A föld alatti luxuspincék, amelyekben szuperautóktól kezdve műalkotásokig és technológiai eszközökig minden megtalálható, további kockázatot jelentenek.
Hozzátette, 2021-ben, amikor egy brutális áradás tört a városra,
Notting Hill környékén valaki egy 600 ezer font értékű kárigényt nyújtott be, míg Hampsteadben egy másik igény meghaladta az 1 millió fontot.
A biztosítók szépen kifarolnak a kockázatokból
A londoni vagyonosokat azonban a gyorsan változó időjárási viszonyok mellett a szabályozások változása és a biztosítók kockázatvállalástól való vonakodása is sújtja.
Guy Meacock, a Prime Purchase ingatlanügynökség igazgatója elárulta a Bloombergnek, hogy tavaly egy több millió font értékű wimbledoni ingatlan megvásárlásában működött közre, és bár a házat még sohasem árasztotta el a víz, sőt a legmodernebb árvízvédelmi rendszerrel is rendelkezett, beleértve a föld alatti szivattyúkat, a biztosítók mégsem kötöttek rá szerződést.
Úgy ítélték meg, hogy az ingatlan adott esetben nem lenne jogosult a Flood Re, egy állami pénzből működő viszontbiztosítási program fedezetére, mivel az a 2009 után épült ingatlanokra nem vonatkozik. A gond az volt, hogy egy felújítás során alagsort építettek a házhoz.
A vevők két brókeren keresztül tíz különböző biztosítóval próbálkoztak, de a legtöbb esetben már az algoritmus nemet mondott nekik. Végül a vevők lemondtak a házról, és egy alagsor nélkülit vettek meg.
A prémiumingatlanokkal és nagy alagsorokkal, pincékkel rendelkező tulajdonosok egyre inkább szembesülnek a kockázatokkal. A 2021-es özönvíz óta a biztosítók az ilyen ingatlanokra a Flood Rénél kötnek viszontbiztosítást, amely akár évi 1600 fontra is megemelhette a biztosítóknak felszámított díjakat.
A Temzével minden rendben van – egyelőre
Öröm az ürömben, hogy a londoniaknak legalább a Temze áradásától nem kell tartaniuk, mivel védi őket egy 40 éves árvízvédelmi rendszer, amely megóvja a várost a viharos hullámoktól és az árapály okozta árvizektől. A rendszer várhatóan 2070-ig hatékony lesz, utána azonban a tengerszint előrelátható emelkedése miatt már nem lesz alkalmas a célra.
Elizabeth Rapoport, a kormányzati hatóságok és a helyi vízműtársaság együttműködési fóruma, a Flood Ready London elnöke is kiemeli, hogy nem a folyó jelenti a problémát, hanem a felszíni víz miatt kell aggódni.
Hozzáfűzte, hogy
Londonban az ingatlanok azért olyan drágák, mert a telkek is roppant értékesek. Ha viszont nem lehet biztosítást kötni az azokon álló épületekre, akkor az egész értékpiramis kártyavárként omlik össze.
Tovább élezi a kihívásokat, hogy a brit fővárosban rendkívül bonyolultak a tulajdoni viszonyok, ezért a felelősségek sem egyértelműek – folytatta Rapoport. A legnagyobb veszélyben azok a pincelakásokban élők vannak, akik nem engedhetik meg maguknak a drága védelmi intézkedéseket, és ahol a szélsőséges esetekben
a hirtelen árvizek akár életveszélyessé is válhatnak.
Megjelentek a vállalkozók
Ahol ennyi gond van, ott persze megjelennek a vállalkozók is. A Watertight International, egy északnyugat-angliai székhelyű árvízvédelmi vállalat éppen a londoni terjeszkedést tervezi – mondja Mark Arrowsmith üzemeltetési igazgató.
Szokásos megoldásaik közé tartoznak a szivattyúk, az önzáró szellőzőnyílások, a vízálló ajtók és kapuk, valamint a csövekre szerelhető szelepek, amelyek megakadályozzák, hogy a vízszint emelkedésekor a szennyvíz beáramoljon a házba.
A Watertight, amely októberben a South Hampstead-i rendezvényen számos ilyen megoldást mutatott be a lakosoknak, egyedi védelmi terveket is kínál. Nemcsak a ház védelmére vonatkozó tanácsokkal szolgálnak, hanem például abban is eligazítanak, hogy merre lehet menekülni, ha a vízszint veszélyesen emelkedik.