A kriptovalutákkal és a mögötte álló technológiákkal kapcsolatos állások száma is ugrásszerű növekedésnek indult ezen eszközök népszerűségének köszönhetően – írja a Business Insider.

Új aranyláz

Ez nem is meglepő, hiszen a kriptoeszközök piaci kapitalizációja tavaly a 3 ezer milliárd dollárt is elérte, így érthető, hogy sokan szeretnének részesülni a legújabb aranylázból. A terület ráadásul különösen alkalmas a távmunka végzésére, a blokklánc pedig a kockázati tőke figyelmét is felkeltette, hiszen a kriptozsetonok értékesítésével sokszor már a termék létrehozása előtt visszanyerhető a befektetett összeg. A különösen vonzó üzleti modellnek hála a Pitchbook adatai szerint 30 milliárd dollár érkezett a szektorba 2021-ben.

Fotó: SERGII IAREMENKO/SCIENCE PHOTO L / AFP

Kripto munkaerőpiac

Az egyik népszerű hirdetési felület, a CryptocerrencyJobs.co a fizetett álláshirdetések 1500 százalékos növekedéséről számolt be a tavalyi évben. Az oldalon található álláshirdetések nem csak a mérnököknek és programozóknak szólnak, a felkínált állások mindössze 30 százaléka tartozik ezen kategóriába. A bitcoin mellett a második legnagyobb blokklánc, az ethereum különösen sok lehetőséget kínál, az okosszerződések támogatása miatt. Az okosszerződések olyan programok a blokkláncon, melyek meghatározott feltételek esetén futnak le. Az elmúlt évben hatalmas érdeklődést kiváltó NFT-k, melyek árát általában az ethereum blokklánc natív zsetonjában, az etherben határozzák meg, ennek köszönhetően cserélnek gazdát. A kriptopiramis következő új nagy dobását, a DAO-kat (decentralizált önálló szervezet) is ezek teszik lehetővé. A BeInCrypto a CryptoJobsList alapítójával készített interjút, mely szerint a szektorban kínált munkák 90 százaléka távmunka, és a kínált állások száma a májustól júliusig tartó medvepiac alatt sem csökkent. Noha a bitcoin nyílt forráskódú projekt, így a kriptók könnyen szaporíthatóak a ctrl+c, ctrl+v segítségével – a CoinMaketCap közel 17 ezer kriptovalutát tart nyilván – azért a blokklánc-fejlesztők és a blokklánc programozók is rendkívül keresettek.

A blokklánc is népszerű

A blokklánc igazi varázsszóvá vált az elmúlt évek során, ami számos céget késztethet a technológia alkalmazására, nehogy lemaradjanak. Ugyanakkor tekintve, hogy a blokklánc technológia a bizalmat kívánja fölöslegessé tenni, cégen belüli alkalmazása nem biztos, hogy akkora előnyökkel szolgál. A bitcoin és a kripto mögött álló, decentralizációról szóló ideológia sem biztos, hogy összhangban van a legtöbb vállalat centralizált jellegével. Ennek ellenére továbbra is gombamód szaporodnak a blokklánc projektek.

Ez nem csak a fentebb jelzett kripto oldalakon, hanem a szélesebb munkaerőpiacot célzó oldalakon is látványos, mint az Indeed.com vagy a LinkedIn, utóbbi például arról számolt be, hogy az Egyesült Államokban 2020 és 2021 között a kriptovaluta, bitcoin, ethereum és blokklánc kulcsszavakat tartalmazó hirdetések 395 százalékkal nőttek. Igaz, az erről szóló poszt alatt az első komment arra figyelmeztet, hogy a távmunka veszélyekkel is járhat, és az összes ilyen ajánlat csalás volt. Természetesen könnyen lehet, hogy az oldal algoritmusa direkt a leginkább ellentmondásos hozzászólást rakja előre.

Már Magyarországon is van blokklánc képzés

A blokklánccal kapcsolatos lehetőségek iránt mindenesetre töretlen az érdeklődés, ezért a témához értő szakemberekre is egyre nagyobb szükség van. Az Edutus Egyetem már Magyarországon is kínált ilyen másoddiplomát, melynek során iparági szakemberek végzik az oktatást és két szemeszter után kézbe is vehetjük az általános blokklánc szakember diplománkat. Megkeresésünkre az egyetem elmondta, hogy ez már a másodjára indítják ezt a képzést és a jelentkezők száma is jóval nagyobb mára, mint az első eset idején, 2019-ben volt. A képzés félévenként 450 ezer forintba kerül.