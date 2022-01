Az ipari fejlesztéseken alapuló gazdasági növekedésnek árnyoldalai is vannak, különösen akkor, ha az ehhez szükséges energiát Kínához hasonlóan főként szénnel állítják elő. Az ezzel járó légszennyezettség ugyanis komoly veszélyeket hordoz magában, így Kína végül 2014-ben hadat üzent a túlságosan szennyezett levegőnek, miután a szmog szintje elviselhetetlenné vált az ország fővárosában, Pekingben.

A kínai hatóságok kedden bejelentették, hogy a légszennyezettség kapcsán felállított határértékeket azok életbe lépése óta először sikerült elérniük a tavalyi év során – írja a Reuters. 2021-ben a levegőben található, veszélyes részecskék, a PM2.5 mennyisége átlagosan 33 mikrogramm volt köbméterenként, ami kevesebb, mint az állam által meghatározott 35 mikrogrammos, átmeneti határérték, bár ez még mindig jóval magasabb, mint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által ajánlott 5 mikrogramm.

A pekingi környezetvédelmi ügynökség vezetőhelyettese szerint ez példátlan eredmény, aminek köszönhetően a pekingiek közel 4 hónappal több ideig élvezhették a tiszta égboltot, mint 2013-ban.

Fotó: LEO RAMIREZ / AFP

A kínai állam 2015-ben arra is ígéretet tett, hogy a 2022-es, pekingi téli olimpiát is arra fogja használni, hogy a környezet minőségén javítson és az ország elnöke, Hszi Csin-ping "zöld" játékokat ígért.

A fejlődés ütemét jelzi, hogy a PM2.5 koncentrációja 2016-ban még köbméterenként 71 mikrogramm volt átlagosan, a télen pedig gyakran az 500 mikrogrammos értéket is elérte a szénen alapuló fűtési rendszerek miatt.

Azóta Peking és a várost körülölelő Hebei tartomány jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a szenet a tisztább földgázra cserélje és sok fát is telepített a régióban. További intézkedésként az autókkal kapcsolatban is szigorú szabályokat állítottak fel és a nehézipari létesítményektől is megkövetelték, hogy a légszennyezést korlátozó eszközöket telepítsen.