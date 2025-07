Az Axiom-4 küldetésének visszatérése kedd délelőtt érkezett el a legizgalmasabb és legkockázatosabb fázisához, amikor a Dragon űrhajó megkezdte belépését a Föld légkörébe. A deorbitálási manőver során – amely nagyjából 18 percig tartott – az űrhajó mintegy hét percre elvesztette a kommunikációt az irányítóközponttal. Ez a jelenség nem szokatlan, hanem jól ismert fizikai hatás: a visszatéréskor az űrhajó körül kialakuló plazmaréteg megzavarja a rádióhullámokat.

Kapu Tibor visszatérése: a Dragon elveszítette a jelet a Földdel – ez most kritikus szakasz / Fotó: Axiom

A SpaceX megerősítette, hogy a Dragon orrkúpja bezárult, és biztonságosan rögzítésre került az újrabelépéshez, valamint hogy a „trunk” nevű raktáregységet leválasztották. A leszállásra magyar idő szerint július 15-én, kedden 11:31 körül került sor.

A kommunikációs szünet alatt a Földi irányítók feszülten várták a visszajelzést az űrhajó állapotáról

– szerencsére ez röviddel később megérkezett, jelezve, hogy a jármű sikeresen túljutott a légkörbe lépés kritikus szakaszán, és úton van a kijelölt leszállási hely felé. Az Axiom-4 küldetése újabb fontos lépés a kereskedelmi űrutazás fejlődésében, és egyben emlékeztet arra, hogy a világűrből való hazatérés a mai napig az egyik legveszélyesebb része egy űrutazásnak.

Kapu Tibor távozása a Nemzetközi Űrállomásról

Hétfőn kora délután levált a Nemzetközi Űrállomásról az Axiom-4 misszió tagjait, köztük Kapu Tibor magyar kutatóűrhajóst szállító SpaceX Dragon űrkapszula, és ezzel a Grace megkezdte közel egynapos visszaútját a Földre. Az űrkapszula magyar idő szerint 13 óra 15 perckor vált le az ISS dokkolóportjáról. A leválás után a SpaceX is folyamatosan beszámolt az Axiom-4 misszió tagjainak hazaútjáról. A reggeli órákban még megerősítették, hogy az űrkapszula jó úton halad a Föld légkörébe való visszatérés felé.

Az előzetes tervek szerint a Dragon egy rövid hangrobbanással fogja jelezni érkezését, mielőtt belecsobban a Csendes-óceánba San Diego partjainál.

Az Axiom-4 küldetés keretében a magyar kutatóűrhajós csaknem két hetet töltött az űrállomáson, ahol magyar és nemzetközi partnerekkel együtt több tudományos és technológiai kísérletet végzett. A küldetés zárásaként most a világűrből való visszatérés legkritikusabb szakasza következik, amely a Föld légkörébe való belépéssel és a vízreszállással zárul. A SpaceX a leválás után közzétett egy videót is, melyben elmagyarázták, hogyan is zajlik majd a landolás.