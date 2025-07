Nem akárkitől kapott hatalmas dicséretet a magyar hadsereg – Európa legerősebb helikopterflottája

Megérkezett az utolsó két Airbus H225M típusú helikopter és ezzel teljessé vált a Magyar Honvédség közepes kategóriájú, többfeladatú helikopterflottája. Ez már nem a jövő ígérete, ez a jelen valósága – jelentette be a honvédelmi miniszter kedden Szolnokon, a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár területén.

A Magyar Honvédség legújabb helikopterei / Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, hogy nemcsak modern, megbízható és sokoldalúan alkalmazható helikopterekről van szó, hanem olyan komplex rendszerről, amely alapjaiban változtatja meg a Magyar Honvédség reagálóképességét, mobilitását és nemzetközi műveletekbe való integrálhatóságát. Hozzátette: a haderőfejlesztés keretében nemcsak a légierő, hanem a Magyar Honvédség teljes eszközrendszere cserélődik.

Dennis Bernitz, aki az Airbus Helicoptersnél a nyugat-európai eladások vezetője a közmédiának elmondta, hogy Európa legmodernebb helikopterflottája a magyar. A H225M helikopter HForce fegyverrendszerrel felszerelt. Az átadásról a tárcavezető kedden Facebook-bejegyzésben is beszámolt.

Újabb erősítés: 56 vadonatúj Gidrán harcjármű érkezik a Magyar Honvédséghez

Július bejelentették, hogy további 56 Gidrán harcjárművel bővül a Magyar Honvédség (MH) eszközparkja, aminek eredményeképp már 106 darab teljesít majd szolgálatot.

Még 2020. december 21-én Budapesten jelentették be, hogy a Magyar Honvédség több mint 300 Gidrán 4×4-es páncélozott kerekes katonai járművet rendszeresít majd. A járműveket a török Nurol Makina Ejder Yalcin és NMS 4×4 katonai járműveinek mintájára Magyarországon, Kaposváron is gyártják majd. Az első páncélautókat 2021 első felében már át is vette a Magyar Honvédség.