Itt a Kreml válasza Trumpnak: Putyin erős embere nyilatkozatot tett – „A világ megborzongott”

Az amerikai elnök exkluzív telefoninterjút adott a BBC-nek, amelyben kifejtette véleményét Vlagyimir Putyinról és a NATO-ról.

Donald Trump azt mondta, hogy

bár csalódott az orosz elnökben, még nem végzett vele.

A Magyar Nemzet cikke szerint Trump az interjúban részletesen kifejtette Putyinnal kapcsolatos frusztrációját, hogy

négyszer is azt hitte, hogy megállapodásra jutottak.

Az amerikai elnök ultimátumot intézett a Kremlhez.

„Trump teátrális ultimátumot intézett a Kremlhez. A világ megborzongott, várva a következményeket. A harcias Európa csalódott volt. Oroszországot nem érdekelte” – írta közösségi oldalán Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy amerikai elnök szerint a szenátus előtt lévő, Oroszország elleni további súlyos szankciókat tartalmazó javaslat csupán lehetőség, de ha a testületen át is megy a jogszabály, a döntés továbbra is az ő kezében van.

Nem vagyok boldog Putyintól

– mondta korábban Trump, hozzátéve, hogy orosz kollégája túl sok ember halálát okozza, majd megismételte, hogy szándékában áll Ukrajna számára fegyverzetet rendelkezésre bocsátani a védekezéshez.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, hétfőn, magyar idő szerint kora este az Egyesült Államok súlyos gazdasági lépéseket helyezett kilátásba Oroszországgal szemben: Trump szerint 100 százalékos vámokat vezetnek be, ha Moszkva nem szünteti be az ukrajnai hadműveleteket, az ukrán háborút 50 napon belül.

Trump az Ovális Irodában tartott megbeszélésen úgy fogalmazott: „Nagyon súlyos vámokat fogunk kivetni, ha 50 napon belül nem születik megállapodás.” Hozzátette, hogy a vámok mértéke „nagyjából száz százalék” lesz, és másodlagos hatásúak is lesznek, vagyis azokra az országokra is vonatkoznak, amelyek vásárolnak az oroszoktól, elsődlegesen kőolajat.

Az amerikai elnök az Ukrajna elleni orosz agresszió azonnali leállítását követelte, és figyelmeztette Moszkvát, hogy gazdasági megtorlásra számíthat, ha nem történik előrelépés a következő hetekben.