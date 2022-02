Alig pár héttel azt követően, hogy a török hatóságok a gázfelhasználás korlátozására szólították fel az ország erőműveinek az üzemeltetőit az Iránból érkező ellátás akadozása miatt, meglepő kijelentést tett Tajjip Erdogan török elnök. A politikus pénteki szavai szerint Törökország és Izrael együttműködése lehetővé teszi, hogy az utóbbi gáztermelése Európába érkezzen – írja a Reuters.

A bejelentést még bámulatosabbá teszi, hogy a két ország közötti viszony 2018-ban annyira megromlott, hogy még egymás nagyköveteit is kiutasították. A feszültség azóta is fennáll, mivel Ankara elítéli Ciszjordánia megszállását és a palesztinokkal kapcsolatos izraeli politikát, míg a zsidó állam felszólította Törökországot, hogy hagyjon fel a Gázai-övezetet uraló, ám Izrael által terrorszervezetként nyilvántartott Hamasz támogatásával.

Földgáztermelés Izrael partjainálFotó: AFP

2020-ban azonban Törökország megkezdte viszonyainak javítását a régió hatalmaival, melynek egyik jele lehet, hogy március közepén az országba látogathat Isaac Herzog izraeli elnök is Erdogan csütörtöki közlése szerint. Az ukrán útjáról hazatérő politikus szerint Törökország fel tudná használni az izraeli földgázt, sőt akár azt Európa felé tudná továbbítani is azt, ezért arra számít, hogy a kérdés felmerül majd Herzog látogatása során is.

Az ukrajnai válság kapcsán a török politikus Joe Biden amerikai elnököt és a nyugati országok vezetőt bírálta, amiért nem segítettek az Oroszország és Ukrajna közötti válság rendezésében, sőt

szerinte nincsenek is olyan európai vezetők, akik alkalmasak lennének a helyzet megoldására.

Erdogan a közelmúltban távozott német kancellárt, Angela Merkelt hozta fel példaként, mint aki képes lett volna kézben tartani a helyzetet. A megmentő szerepében tetszelegve megismételte azt a török ajánlatot, hogy közvetít kialakult válságban, mely kezdeményezését Kijev örömmel fogadta. Erdogan szerint Vlagyimir Putyintól is kedvező választ kapott a törökországi látogatásra szóló meghívására.

Putyin beleegyezett egy látogatásba, amikor visszatér Kínából. Ki kell tűznünk egy időpontot

– fogalmazott. Putyin pénteken Pekingben Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Az izraeli földgázszállításokkal kapcsolatos problémára visszatérve érdemes azt is megjegyezni, hogy mivel a zsidó államban az elnöki cím inkább csak ceremoniális tisztség, a Herzoggal folytatott tárgyalások ezzel kapcsolatban aligha hozhatnak megoldást. Ugyanakkor az is igaz, hogy novemberben Erdogan az izraeli miniszterelnökkel, Naftali Bennettel is tárgyalt telefonon. A két ország vezetői között évek óta ez volt az első hasonló szintű kapcsolatfelvétel.

További probléma az is, hogy Törökország maga is importra szorul az üzemanyagból, ezért Erdogan még a félig autonóm iraki kurd régió vezetőjével, Nachirvan Barzanival is tárgyalt szerdán, hogy segítsen tető alá hozni egy esetleges megállapodást, melynek keretében Irakból is érkezhetne gáz Törökországba. Noha Izrael az utóbbi években fokozta földgáztermelését, októberi hírek szerint nem Törökország, hanem Egyiptom fel bővítené kapacitásait. A tervek szerint 2023-ra Izrael 8 milliárd köbméter gáz kivitelére lehet képes, ám ez aligha oldaná meg Törökország és Európa energetikai problémáit.