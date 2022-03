Ukrajna magyarok lakta nyugati Kárpátalja megyéjében nem folynak harcok, de a hatóságok felkészültek arra az esetre, ha veszélyről kellene figyelmeztetniük a lakosságot - közölte a karpatinfo.net beszámolója szerint Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere, aki a felkészülésre biztatott, de egyúttal óvott a pániktól.

Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

Az egyik óvintézkedés, hogy Ukrajnában létrehozták a Légiriadó (Повітряна тривога) nevű mobilalkalmazást, amely értesítést küld fenyegetés esetén, és még internet hozzáférés nélkül is működik. Android és iOS telefonokon is működik, QR kóddal vagy internet linkekről letölthető, és a régió kiválasztásával értesíti a tulajdonost az észlelt légi-, vegyi és egyéb támadások veszélyéről, még akkor is, ha a telefon néma üzemmódra van állítva.

Bármilyen fenyegetés esetén a templomok harangjai is megszólalnak - közölte a polgármester, aki erre az esetre a következőket javasolta a kárpátaljai portál szerint:

"Öltözzenek fel, öltöztessék fel a gyerekeket, zárják be az ablakokat, kapcsolják ki az elektromos berendezéseket, a fűtőberendezéseket, zárják el a gázt, kapcsolják ki a tűzhelyet, kapcsolják ki a villanyt (biztosítékot). Vigyenek magukkal védőfelszerelést, előre elkészített élelmiszercsomagot, személyes okmányokat, zseblámpát, s a legrövidebb úton induljanak el az óvóhelyre. A családi házakban a legmegfelelőbb, ha leereszkednek a kellően előkészített pincehelyiségbe."

A nyugalomra szólított fel ma Orbán Viktor miniszterelnök is a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában, aki korábban arra is figyelmeztetett, hogy Ukrajnán belül a harcok a későbbiekben nyugat felé húzódhatnak. Egy ilyen zaklatott helyzetben könnyű hibázni, ezért mondom, hogy nyugalom. Kárpátaljára vinni fegyvert azt jelentené, hogy mi provokáltuk ki a háborút - tette hozzá, baloldali nyilatkozatokra utalva.

A Kárpátalja megye keleti szomszédságában fekvő Lviv városban arra figyelmeztették a lakosságot, hogy a légvédelmi riadót minden esetben meghirdetik, ha azt észlelik, hogy orosz gépek a régió irányába indulnak, vagy olyan rakétafelbocsátást észlelnek, amely fenyegető. Ilyenkor nem lehet előre tudni, hol történik a támadás, ezért mindenki siessen az óvóhelyre - figyelmeztettek.

Чому так часто оголошується повітряна тривога: пояснення рятувальників Львівщини https://t.co/XsRz6djBfn — Новости Львова (@lvivnews1) March 4, 2022

A karpatinfo.net arról is beszámolt Viktor Mikita kárpátaljai kormányzóra hivatkozva, hogy Magyarország és Szlovákia folyamatosan fogadja az ukrajnai háborús menekülteket.

A Kárpáti Igaz Szó jelentése szerint újabb kárpátaljai áldozata van a harcoknak, a 2002-es születésű, nagyszőlősi Valerij Méhest egy tüzérségi lövedék becsapódása ölte meg a kelet-ukrajnai Harkiv ostromában.