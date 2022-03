Európában kevés olyan ország van, amely annyira együtt tudna érezni Ukrajnával, mint Horvátország, hiszen harminc évvel ezelőtt, a délszláv háború alatt a horvátok kísértetiesen hasonló helyzetben voltak.

A horvát kormányfő, Andrej Plenković már a harcok első napján nyíltan kiállt Ukrajna szuverenitása mellett és országa támogatott minden Oroszországgal szembeni szankciót. Ezzel egyidőben a horvátok azonnal megkezdték a felkészülést a menekültek fogadásárára.

Három potenciális befogadóközpontot nyitottak melyek szükség esetén 17 ezer fő befogadását teszik majd lehetővé.

Ennek ellenére egyelőre kevesebb mint ezer ukrán állampolgár érkezett az országba és ők is rokonoknál-ismerősöknél találtak menedéket. A kormány ezzel párhuzamosan összeállított egy 124 millió kúna, azaz körülbelül 6,2 milliárd forint értékű fegyvercsomagot is, amit hamarosan eljuttat Kijev számára.

A fegyvercsomag többek között 20 ezer, főként a délszláv háborúból visszamaradt gépvegyvert és egymillió lőszert tartalmaz, ami alkalmas négy osztag felfegyverzésére, de golyóálló mellényeket és sisakokat is küldenek az ukrán frontra.

Ez a bőkezű adomány szimbolikus értékkel is bír. A délszláv háború kitörésekor ugyanis a frissen függetlenedő Horvátország a jugoszláv utódállamokra kirótt nemzetközi fegyverembargó miatt sokáig nem tudott máshonnét fegyverhez jutni, csakis az ukrán feketepiacról. A fegyverszállítmányon kívül érdemes megemlíteni, hogy Horvátországból a kormány hadhatos tiltásának ellenére körülbelül száz önkéntes katona is fegyvert ragadott és csatlakozott az ukrán sereghez, azon belül is az Azov hadtesthez. Ami a horvát gazdaságot illeti, a szankciók elsősorban a mezőgazdaságot érinthetik, Horvátország ugyanis némi kerülővel, Bosznia-Hercegovina érintésével jelentős mennyiségű gabonát és gyümölcsöt exportált Oroszországba.

Ezen felül az ország legnagyobb vállalata, a gazdaság szinte minden szegmensében jelenlévő Forte Nova, az egykori Agrokor többségi tulajdonosai is orosz bankok.

Jó hír viszont, hogy Sberbank horvát leányvállalata nem jutott csődbe, azt az utolsó pillanatban felvásárolta az állami kézben levő Horvát Postabank. Az országszerte 30 fiókkal rendelkező bank 71 millió kúnáért, azaz kicsit több mint 3,5 milliárd forintért került orosz tulajdonból horvát kézbe, így fellélegezhetnek a horvát betétesek.

A kormánynak viszont az országban rekedt, befagyasztott, vagy potenciálisan befagyasztható orosz vagyon jelent még fejtörést.

A világ legnagyobb területű országának állampolgárai ugyanis előszeretettel vásároltak luxusingatlanokat az Adrián, sőt több nagyértékű luxusjacht is a horvát kikötőkben várja, hogy döntsenek a sorsukról. A legkényesebb helyzet Viktor Medvedčuk, oroszbarát ukrán milliárdos megajachtja körül alakult ki. A fiumei kikötőben horgonyzó, Royal Romance névre keresztelt úszó szállodát ugyanis több ízben is azzal fenyegették, hogy felgyújtják, ezért a kedélyek csillapodásáig a hatóságok őrizik.