Corvin-negyed
Corvin-negyed
bevásárlóközpont
áramszünet

Teljesen váratlanul leállt Budapest egyik legnagyobb plázája: a karácsonyi csúcsforgalom kellős közepén elsötétült az összes bolt – senki nem tudja, mi történik

Áramszünet miatt sötétség uralkodik a Corvin Pláza teljes területén. Amíg az Elmű megoldja a problémát, addig az üzemeltetés azt tanácsolja, hogy senki ne induljon el bevásárolni a Corvin Plaza épületébe, ugyanis a boltokat bezárták.
Csókási Annamária
2025.11.28., 12:59
Fotó: VG

A Corvin Plaza üzemeltetési szakemberei megkeresésünkre elmondták, hogy az Elmű és munkatársai is azon dolgoznak, hogy elhárítsák a problémát.

black friday, dm, bolt.plaza
Nem tudták lehúzni a rácsot, így eltorlaszolták az áramszünet miatt megállt Corvin Plaza drogériájának bejáratát / Fotó: Szirmák Erik

Másfél órája tart a boltosok és vásárlók kálváriája a belvárosi bevásárlóközpontban. Az áramkimaradás miatt pénteken nagyjából dél óta semmi nem működik az épületben, a boltok bezártak. Akadt olyan, aki még le tudta húzni a rácsot, de van, akinek ez már nem sikerült. 

Az éttermi rész is teljesen bezárt, így azt javasolják a vásárlóknak, hogy ne most látogassák meg a pláza boltjait. 

A szolgáltatás helyreállásáról jelenleg nincsen hír. Az eladók és az épületben dolgozók nem tudják elvégezni mindennapi feladataikat. 

plaza
A Corvin Plaza minden boltja bezárt az áramszünet miatt / Fotó: Szirmák Erik

Nem az első eset, hogy a Corvin Plaza áramellátása megakad

A nyár folyamán már volt probléma a pláza áramellátásával. Ahogy arról a Világgazdaság elsőként beszámolt, augusztus 13-án kedden, délelőtt 11 óra környékén szinte teljes egészében elment az áram a Corvin Plazában. A beszámolók szerint a boltok üresek voltak: biztonsági őrök, becsukott ajtók és a bejárathoz tett táblák tájékoztatták az arra járókat, hogy az üzletek ideiglenesen nem üzemelnek.

Lapunk akkor megtudta, hogy a bezárásnak igen súlyos oka volt: áramszünet keletkezett, mert

a pláza mellett folyó építkezésen teljes egészében elvágtak egy kábelt, amelyen keresztül a Corvin is kapja a villamos energiát. 

A Corvin Plaza meghatározó létesítmény a budapesti kiskereskedelemben. Még 2010. október 27-én nyílt meg a józsefvárosi Corvin sétányon, a Futó utca 37–45. szám alatt. Az épület építési költsége 375 millió euró volt, a beruházó a Dél-Pest mintegy 400 ezres lélekszámára méretezte a célközönségét. A bevásárlóközpont négyszintes, bruttó kiskereskedelmi alapterülete 34 600 négyzetméter. Bőven több mint száz különböző bolt és üzlethelyiség működik benne.

