Közel 50 ember megsérült pénteken Srí Lankában, miután a helyi hatóságok vízágyút és könnygázt vetettek be, hogy visszaszorítsák a Gotabaja Radzsapaksza elnök házát megrohamozó tüntetőket – számolt be róla a The Guardian.

A tüntetések amiatt robbantak ki, hogy az ország emberemlékezet óta nem látott gazdasági válságba került. A lakosság nem tud gázhoz, gyógyszerekhez, üzemanyaghoz és alapvető élelmiszerekhez, jutni, mert a 22 milliós szigetország kifogyott az importtermékek kifizetéséhez szükséges devizából.

A többszáz fős tömeg Radzsapaksza és teljes kormányának távozását követelte, mivel szerintük a kabinet válságkezelése hozzájárult a helyzet súlyosbodásához.

Fotó: PRADEEP DAMBARAGE / AFP

A demonstráció során Srí Lanka-i ellenzéki aktivisták fáklyákat tartottak a kezükben, amellyel a gáz, az üzemanyag, és több más árucikk hiányára utaltak.

A szigetországban a kormányt a gyenge válságkezelés mellett nepotizmussal is lehet vádolni, ugyanis a pénzügyminiszter, a miniszterelnök és az agrárminiszter egyaránt az elnök testvérei, a sportminiszteri posztot pedig az unokaöccse tölti be.

A tüntetők az elnök Mirihanában lévő otthona közelében a felgyújtottak egy katonai buszt és egy rendőrségi járművet is. Az erőszakos cselekmények hatására feloldották az éjszakai kijárási tilalmat is.

A demonstráció után 50 sérültet kórházba szállítottak, köztük több újságírót is. A hatóságok 45 személyt tartóztattak le.

Hivatalos források megerősítették, hogy Radzsapaksza elnök nem tartózkodott otthon a tüntetés idején. Bár országszerte már jó néhány demonstrációra sor került az üzemanyaghiány miatt, ez volt az első, amelyik konkrétan az elnök ellen irányult.

A válság miatt tetőfokára hágott az elégedetlenség

A gazdasági összeomlás miatt az utak kísértetiesen üresek, miután az üzemanyagszivattyúk kiszáradtak. Ha a lakosok találnak is valahol benzint, hozzájutni szinte lehetetlen, hiszen az ára literenként 128 rúpiáról (145 forint) 300 rúpiára (340 forint) emelkedett. Bár ez magyar szemmel nem tűnik drágának, ha figyelembe vesszük, hogy a minimálbér 23788 Srí Lanka-i rúpia (körül-belül 27000 forint), akkor már drámaibb a helyzet.

Tovább fokozza az elégedetlenséget, hogy a 10-12 órás áramkimaradások miatt az emberek hosszú időre légkondicionáló vagy ventilátor nélkül maradnak. Ennek azaz oka, hogy

a kormánynak nincs pénze arra, hogy kifizesse az erőművek üzemanyagát.

A válság az egészségügybe is begyűrűzött. A súlyos betegségben szenvedők nehezen találnak gyógyszert, a kórházak pedig lemondták a műtéteket, hiszen nincs elegendő gázolaj a generátorok működtetéséhez, amelyek az áramkimaradások idején tartalékként működnek.

Azért, hogy tudjon spórolni az árammal, a kormány kikapcsolta a közvilágítást.

A mobiltelefon-használat is nehézkes, ugyanis a telefonközpontokban lévő tartalékgenerátorokhoz sem jut gázolaj, így áramkimaradás esetén telefonálni sem lehet.

A csőd szélén a dél-ázsiai ország, élelemből és alkatrészekből is hiány van A súlyosbodó deviza-, és energiaválság mellett már az alapvető élelmiszereket és a műszaki cikkeket is nélkülözi a szigetország.

A gazdasági helyzet tragikus. Srí Lankának idén 7 milliárd dollárnyi külföldi adósságot kellene visszafizetnie, miközben még alapvető élelmiszerek importjára sincs elég devizája. Ennek az adósságnak csaknem 10 százalékával Kínának tartozik.

India nemrég 912 millió dolláros hitelt nyújtott Srí Lankának, egy másik, 1 milliárd dolláros hitelkerettel együtt, hogy élelmiszert és üzemanyagot vásárolhasson. Srí Lanka további kölcsönöket kért Kínától, és mentőcsomagot a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF).

Civil csoportok vasárnap estére újabb tüntetést hirdettek, amelyen valószínűleg az ellenzéki pártok is részt vesznek majd.

Fotó: ISHARA S. KODIKARA / AFP

Jól mutatja, hogy mennyire rossz a helyzet, hogy a térségben alapvető élelmiszernek számító basmati rizs Sri Lankán mintegy négyszer annyiba kerül, mint Indiában – számolt be róla az indiai The Wire.

A hírek szerint az iskolai vizsgákat is felfüggesztették, miután az országban elfogyott a papír.

A létfontosságú termékek árának drasztikus emelkedése beindíthatja a migrációt a térségben, Srí Lanka-i tamil menekültek a tengeren átkelve próbálhatnak India déli államaiba jutni. A becslések szerint a napokban 2-4000 menekült indult útnak.

Az áramkimaradások miatt a Srí Lanka-i tőzsdén pénteken bő fél órára leállt a kereskedés – két napon belül ez volt a börze harmadik ilyen kimaradása.

Hogy jutott idáig az ország?

Srí Lankának alapvetően két fő bevételi forrása van: az export és a turizmus.

Az export az ország GDP-jének csaknem 23 százalékát teszi ki, az idegenforgalmi ágazat pedig a GDP közel 12 százalékát adja.

A szigetország exportja nagyban függ a nem élelmiszeripari termékek, mint például a gumi, a tea, a ruházati cikkek, a kókuszdió, és a fűszerek kivitelétől. Ezek közül több esetben a globális nyersanyagárak az elmúlt évtizedben csökkentek, ami az exportból is visszaköszönt.

A turizmusra pedig az elmúlt két évben a koronavírus-járvány gyakorolt igencsak negatív hatást.

Ugyanakkor létfontosságú termékeket importál, mint például a rizs, a búza, a búzaliszt, a hüvelyesek, a cukor és a gyógyszerek. Kőolaj-szükségletének 100 százalékát importból szerzi be. Ez az egyenlőtlenség negatívan hatott az ország devizatartalékaira is.

Egyszerűen fogalmazva, Srí Lankának nincs elég dollárja ahhoz, hogy a számára létfontosságú importcikkeket megvásárolja más országoktól.

Hova lett a devizatartalék?

A The Wire cikke szerint Srí Lanka gazdasági növekedési üteme 2012 óta folyamatosan csökken. A kivitel folyamatos mérséklődése miatt az ország folyó fizetési mérlegének hiánya évről-évre emelkedett.

Miután 2019-ben Húsvétkor terroristák robbantássorozatot hajtottak végre népszerű helyszíneken, amely 253 ember halálát okozta, a turizmus már a pandémia előtti utolsó békeévben is komoly kieséseket szenvedett el. A merényletek után 70 százalékos visszaesés következett be a turisták számában. Bár az idegenforgalom az év végén lassan élénkülni kezdett, jött 2020 és a COVID-19, ami tovább rontotta a helyzetet.

Fotó: ISHARA S. KODIKARA / AFP

A világjárvány hármas csapást mért az országra. A turizmus kiesése, és a nem alapvető élelmiszerekre irányuló alacsonyabb globális kereslet mellett a hazautalások száma is jelentősen elapadt, miután sok Srí Lanka-i vesztette el az állását világszerte.

A koronavírus-járvány okozta károk enyhítése céljából a kormány megemelte a költségvetési kiadásokat és csökkentette az adókat, ami egyúttal az ország bevételeinek csökkenését is eredményezte.

A költségvetési hiány 2020-ban és 2021-ben is meghaladta a 10 százalékot.

A másik fordulópont 2021. április 29-e volt, amikor a kabinet úgy határozott, hogy betiltja a vegyszeres műtrágyák és minden hasonló szer behozatalát, hogy Srí Lanka legyen az első ország a világon, amely kizárólag organikus mezőgazdaságot folytat. A döntés azonban súlyosan érintette a tea, a gumi és más nem élelmiszeripari cikkek exportját.

A tea Srí Lanka legnagyobb exportcikke, évente több mint 1,25 milliárd dollárt hoz a konyhára, és az állam exportbevételének 10 százalékáért felelős.

A Radzsapaksza-kormány később részben feloldotta ezt a tilalmat, de az okozott kárt ezzel nem igazán sikerült enyhíteni.