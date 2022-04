A fiatalok megnyerése régóta fontos célja a digitális alkalmazásoknak, és úgy tűnik, hogy feltűnt a legújabb trónkövetelő, a BeReal, ami az Axios szerint a Z generáció körében futótűzként terjed.

A kevesebb néha több elvet követő alkalmazás csak napi egy posztot kér, ám azt mindenféle szűrő nélkül, az alkalmazás által kért pillanatban kell megtenni.

Ekkor a telefon mind a két oldalán található kamera működésbe lép, hogy mind a felhasználók környezete, mind az, hogy éppen mivel foglalatoskodnak látható legyen.

Fotó: MLADEN ANTONOV / AFP

Az autentikus tartalom érdekében véletlen időpontban érkezik értesítés, ami után két percük van a felhasználóknak a poszt elkészítésére.

Amennyiben ez nem valósul meg, akkor is elkészíthetőek a bejegyzések, de ekkor ezt az alkalmazás jelzi a követőinknek. Amennyiben nem készül el a napi bejegyzés, úgy barátaink posztjait sem nézhetjük meg. Ez a napi használat felé tereli a felhasználókat.

Az alkalmazás népszerűségének egyik oka lehet, hogy enyhít a többi internetes lehetőség kreativitási és tökéletességi kényszerén, és azoknál sokkal valóságosabb, önazonosabb kép kialakítását teszi lehetővé. A Franciaországban útnak indult alkalmazás már globálisan is népszerű, és bár 2019-ben hozták létre, az összes letöltés 65 százaléka idén történt, de még megdöbbentőbb, hogy a legalább havonta aktív felhasználók száma 315 százalékkal nőtt az év kezdete óta.

A cég tavaly júliusban olyan vezető kockázati tőkealapoktól vont be 30 millió dollárt, mint az a16z, DST és az Accel, ám azt nem közölték, hogy milyen értékelés mellett. Mindenesetre bár a cég a Facebookkal és az Instagrammal szemben határozza meg magát, a terjeszkedés során másolja ezek cégek sikerét, így

Zuckerberg közösségi oldalához hasonlóan az amerikai elitegyetemekre koncentrál a kezdeti időszakban

a Vice írása szerint. Ez persze egyáltalán nem meglepő, hiszen az Andreessen Horowitz néven is ismert a16z a Facebooknak is korai befektetője volt.

A stratégia sikerét jelzi az a Twitter bejegyzés is, melyet az egyik társalapító, a korábban a GoPrónál dolgozó Alexis Barreyat osztott meg, mely szerint az amerikai fővárosban található Georgetown Egyetemen a BeReal kifejezést már főnévként is igeként is használják.

bereal is a noun and a verb at georgetown university — Ella (@ellanotellen123) January 16, 2022

A data.ai adatai szerint a BeReal

az idei első negyedév negyedik legtöbbször letöltött alkalmazása volt az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és Franciaországban,

csak az Instagram, a Snapchat és a Pinterest előzte meg. Az adatok szerint nem csak a Z generációból, de a kicsit idősebb, milleniumi generációból is érkeznek a szoftver rajongói.

Az alkalmazás sikerének titka több dolog is lehet, ezek közül az egyik az, hogy a napi egy bejegyzés igénye nem terheli túl a felhasználókat, hasonlóan a The New York Times szókereső játékához, a Wordle-höz, ahol szintén csak 1 feladványt fejthetünk meg (a játéknak készült magyar változata is). A rövid videóformátum sikere is elég nyilvánvaló a TikTok, az Instagram Reels vagy a Youtube Shorts sikereit látva, és valószínűleg a BeReal használóinak tetszik a nyers, szerkesztés nélküli tartalom. Ugyanakkor hasonló alkalmazások, mint a HouseParty vagy a Periscope sikere szalmalángnak bizonyult.