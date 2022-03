A Federal Reserve szerdán 2018 óta először emelte a rövid lejáratú kamatokat, mivel a magas infláció arra készteti a jegybankot, hogy vonja vissza a járványkorszakban alkalmazott rendkívüli piaci támogatási gyakorlatát.

Az amerikai jegybank 0,25%-kal 0,25% és 0,50% közötti céltartományra emelte irányadó kamatlábát. A Fed azt is megjegyezte, hogy a gazdasági kilátások továbbra is „nagyon bizonytalanok” az ukrajnai háború miatt.

A kamatemeléssel a Fed beindítja a hitelfelvételi költségek emelésének folyamatát, annak reményében, hogy csillapítja a keresletet.

A kamatpolitikát meghatározó Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság által közzétett előrejelzése szerint a Fed még hatszor tervez kamatemelést ebben az évben. Ez az idei év végére 1,75 százalékkal magasabb kamatszintet valószínűsít. Ez az út agresszívebb, mint a Fed legutóbbi (decemberi) előrejelzése, amikor mindössze három teljes kamatemelést jósolt 2022-ben.

A Fed ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az infláció nem fog azonnal enyhülni a kezdeti kamatemelések hatására. A jegybank előrejelzése szerint az árak 4,3 százalékkal emelkednek 2022-ben, majd 2023-ban ez az ütem 2,7 százalékra, majd 2024-ben 2,3 százalékra csökken. A Fed előrejelzése szerint a munkanélküliségi ráta 3,5 százalékra esik vissza idén, a gazdaság 2,8 százalékkal nő – ami messze elmarad a decemberben jelzett 4 százaléktól.

Mivel a devizapiacok nagyrészt előre beárazták a 25 bázispontos emelést, így az euró-dollár-árfolyam nem mozdult a jegybank döntésének hírére. A Fed most nem döntött a majdnem kilencezer milliárd dolláros mérleg leépítéséről, ez a következő, május 4-i ülésen történhet meg.

A FED közlemény kiadása utáni sajtótájékoztatóján Jerome Powell arról számolt be, hogy a 25 bázispontosnál nagyobb kamatemelések is előfordulhatnak a következő időben. Mint mondta "nem különösebben emelkedett a recesszió valószínűsége ." Véleménye szerint a gazdaság elbírja a kamatemeléseket, a FED célja úgy elérni az árstabilitást, hogy közben magasan marad a foglalkoztatási ráta. Májusban pedig elkezdhetik a mérleg leépítését, miközben a gazdasági növekedés továbbra is két százalék körüli szinten maradhat.