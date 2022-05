A koronavírus-járványt követő gazdasági felpattanással és a fogyasztási szokásos eltolódásával a globális ellátási láncok nem igazán tudták tartani a lépést 2021-ben, elszabadítva az árak emelkedését és káoszt okozva a tengeri szállítmányozás terén. Noha a konténer szállításának átlagára tavaly szeptember óta folyamatosan csökken mind a Freightos, mind a Drewry adatai alapján, azok továbbra is jelentősen magasabbak a járványt megelőző időszakot jellemző értékeknél.

A koronavírus teljes megszüntetését célzó kínai lezárások azonban könnyen lehet, hogy megfordítják a lassacskán, de javuló folyamatokat és újabb késéseket és dugókat okozhatnak világszerte – írja a CNN.

A világ legnagyobb konténerkikötője, Sanghaj lezárása semmiképpen sem segítette a világgazdaság gyógyulási folyamatát, és noha a kínai pénzügyi és feldolgozóipari központban elkezdődött a korlátozások enyhítése, valamint a kikötő a lezárások ellenére is nyitva maradt, az események összességében mégis jelentősen kibillentették a stabilizálódó kínálati oldalt az egyensúlyából, melynek hatásai csak a későbbiekben lesznek érezhetőek igazán.

Fotó: Chen Jianli / Xinhua via AFP

Oroszország Ukrajnával szembeni támadása már amúgy is rendkívüli terheket rakott a globális ellátási láncokra, a kínai lezárások ezt csak tovább fokozták. A Project44 adatai szerint

Sanghaj március végi lezárása óta szállítmányok késése az ázsiai ország és a fő amerikai és európai kikötők közötti viszonylatokon a négyszeresére nőtt.

Április végére például a Kínából Seattle-be tartó hajók a vártnál négy nappal hosszabb ideig utaztak, míg a késés mértéke egy hónappal korábban csak 1 nap volt. A Kínából más nagy kikötők felé tartó hajók utazási ideje folyamatosan nőtt az elmúlt év során, ám decembertől lehetett tapasztalni némi reménysugarat és a szállítási idők csökkenését.

Mindez azonban a márciusi lezárások kezdetével megváltozott, miközben a korlátozások miatt a kikötőket nehézkesen elérő kamionok tovább rontanak a helyzeten.

A Maersk múlt hónapban kiadott figyelmeztetése a közúti szállítmányozási szolgáltatások érő súlyos hatásokról beszél Sanghajban.

A korlátozások érintik a feldolgozóipart, lassítják a kamionok mozgását, visszafogják az exportot és késéseket okoznak, melyek a nyári hónapokra is velünk maradhatnak. Noha a hatóságok több gyár számára engedélyezték az újranyitást is, sok dolgozó továbbra is karanténban van, gyakoriak az alkatrészek hiányai és nehézkes a termékeket a kikötőkig is elszállíttatni.

A lezárások enyhítése ellenére a legnépesebb kínai városban 8 millióan továbbra sem hagyhatják el otthonaikat,

miközben a járvány és a velejáró szigor más városokat is elérni látszik, köztük az ország fővárosát, Pekinget is.

A helyzet súlyát érzékeltetik a Windward nevű izraeli tengerészeti adatszolgáltató információi is, mely szerint a konténerhajók mintegy ötöde várakozik jelenleg a kikötésre az újfent elduguló kikötőkben. A horgonyt vetni kívánó hajók negyede, azaz 412 hajó, a kínai partoknál kénytelen várni, ami 58 százalékkal magasabb a februárban mértnél.

Legalább 27 kínai város van teljesen vagy részlegesen zár alatt, ami 185 millió embert érint a CNN számításai szerint. A héten Peking legnagyobb kerületére is lakat került, ám

az emiatt kialakuló szűk keresztmetszetek ellenére sincs nyoma annak, hogy az országot vezető Hszi Csin-ping változtatna a betegséggel szemben alkalmazott stratégián.

Mivel Kína ad otthont hétnek a tíz legforgalmasabb konténerkikötőből, belátható, hogy óriási problémák jöhetnek még a későbbiekben.

A lezárások csúcsán a sanghaji kikötőben a konténerek 15 napig vártak arra, hogy a teherautók tovább szállítsák őket, szemben a korábban jellemző öt napnál rövidebb időkkel. Noha azóta javult valamit a helyzet, még mindig 10 napba telik, mire azokat elviszik.

A kikötőket sújtó fennakadások már az ország gyárait és külkereskedelmét is elérték, ahogy az üzemeknek többet kell várniuk a nyersanyagokra, ráadásul az áruk kihajózása is akadozik, évtizedes csúcsokat eredményezve a késztermékek készleteiben. A szombaton közzétett beszerzési menedzserindex adatai pedig az üzemek termelésének a legrosszabb értékét jelzik 2020 február óta, amikor az ország a koronavírus megjelenésével küzdött. A zavarok hatására az exportrendelések is mélyrepülésbe kezdtek áprilisban, sokkal erőteljesebb visszaesést jelezve mint egy hónappal korábban.

Mindez tovább ronthatja az egyébként is siralmas inflációs adatokat világszerte.