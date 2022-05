Hiába jelentette be Rishi Sunak brit pénzügyminiszter csütörtökön, hogy többek között a magas energiaárak mérséklése céljából 200-ról 400 fontra növelik az energiaszámlákra nyújtott támogatást és azt a korábbi tervekkel ellentétben nem kell visszafizetni se, ez nem feltétlenül segít a legszegényebbeken – írja a The Telegraph.

Fotó: Jessica Taylor / UK Parliament via AFP

Ennek az oka az, hogy

a szegényebb bérlők gyakran nem közvetlenül fizetik a számláikat, hanem a közműveket is tartalmazó lakbért fizetnek

és a tulajdonosok nem feltétlenül érzik azt, hogy a 400 fontos támogatást tovább kellene juttatniuk a bérlőik részére. Az úgynevezett HMO ingatlanoknál elterjedt gyakorlat a számlákat is tartalmazó bérleti díjak megállapítása, ám ezen lakások tulajdonosai csak évente egyszer emelhetnek árat, így sokan nem voltak képesek érvényesíteni a megnövekedett energiaárakat szerződéseikben, ezért valahol érthető a tulajdonosok vonakodása is.

A sok bérlővel rendelkező háztartások esetén a 400 font összege is gyorsan a töredékére eshet és várható, hogy a támogatás felvétele sem fogja a tulajdonosokat akadályozni a magasabb bérleti díj kiszabásában. A magas lakhatási költségek ellen küzdők szerint ráadásul hiába ígérte Sunak, hogy a különböző támogatások követni fogják az inflációt, a helyi lakhatási támogatások a 2019-2020-as szinten fagytak be. Mintegy félmillió HMO található az országban, ebből 130 ezerhez engedélyre is szükség van, ami arra utal, hogy nagy ingatlanokról van szó, ahol valószínűbb, hogy a számlákat is magában foglalják a bérleti díjak.