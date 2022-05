A Bavarian Nordic dán vakcinagyártónak egyre nagyobb ütemben kell gyártania az egyik himlőoltását, mivel az egyes országok sorban adják le a rendelést a majomhimlő terjedése miatt. A Global Health nonprofit adatgyűjtő oldal adatai szerint az elmúlt hetekben

17 országban jelent meg a majomhimlő

– írta meg a The Wall Street Journal.

Ezek között van

az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Spanyolország, Portugália és Ausztrália is.

Ezt a vírust korábban csak nagyon ritkán észlelték Afrikán kívül. Az USA-ban egy bizonyítottan majomhimlős esetről lehet tudni Massachusettsben, illetve még öt betegnél áll fenn a gyanú, hogy ezt a betegséget kapták el.

Fotó: Bloomberg

A majomhimlő ellen nincs konkrét oltóanyag, de a Bavarian Nordic himlőoltása a jelek szerint hatékonynak bizonyult a vírus ellen. Az eddigi felmérések szerint a dán cég oltóanyaga, amit az USA-ban Jynneos néven forgalmaznak

legalább 85 százalékban segít megelőzni a majomhimlőt.

Paul Chaplin, a Bavarian Nordic vezérigazgatója elmondta, hogy a vállalat több tucat országból kapott megrendeléseket a vakcinára. Hozzátette, hogy a készleteik egyelőre korlátozottak, mivel a Jynneos oltóanyagot csakis megrendelésre készítik, általánosságban viszont nem gyártják. A jelenleg raktáron lévő adagok a korábbi megrendelésekből maradt dózisokból állnak.

A tárgyalások alapján biztosak vagyunk benne, hogy rövid időn belül ki tudjuk elégíteni a keresletet

– mondta a vezérigazgató.

Fotó: Bloomberg

A Jynneos vakcinát Európában Imvanex néven forgalmazzák. Eredetileg a régebbi típusú himlőoltások kiváltására fejlesztették ki egy biztonságosabb alternatívaként. Az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság 2019-ben hagyta jóvá a Jynneos használatát a himlős és majomhimlős esetek kezelésére.

Paul Chaplin elmondta, hogy jelenleg az egyesült Államok és Kanada az egyetlen országok, ahol jelentősebb mennyiségű Jynneos készletet halmoztak fel. Joe Biden amerikai elnök korábban kijelentette, hogy a majomhimlő valódi kockázatot jelent világszerte, a nemzetbiztonsági tanácsadója, Jake Sullivan pedig azt mondta, hogy az országnak van elég vakcinája, hogy védekezni tudjanak egy esetleges járvány ellen.

Ez nem olyan mint a Covid

Valószínűlg a majomhimlő esetében nem lesz szükség tömeges oltásra, mivel ez a vírus nem terjed olyan könnyen.

Emberek között szoros érintkezésre van szükség, hogy a majomhimlő megfertőzhessen valakit.

Ez a vírus jellemzően Nyugat- és Közép-Afrikában fordul elő nagyobb számban. Ezeken a régiókon kívül általában olyanoknál jelentkezik a betegség, akik járták Afrikának ezeken a területein. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a majomhimlő leginkább olyanok között terjed, akik szexuális kapcsolatot létesítettek, de fontos, hogy a betegség nem szexuális úton terjed. Egyszerűen olyan szoros testi kapcsolat kell a megfertőződéshez, ami leginkább szexuális érintkezés közben alakulhat ki.

Mi az a majomhimlő, és hogy került Európába? Egyes szakértők a megbetegedések számának növekedését a Covid–19 miatti korlátozások feloldásával, illetve a megnövekedett utazási kedvvel magyarázzák.

A WHO jelentésében az is szerepel, hogy az Afrikán kívüli fertőzések legnagyobb részét olyan férfiaknál mutatták ki, akik más férfiakkal kerültek intim kapcsolatba. A szakértők ebből arra következtettek, hogy a vírus egy szűkebb közösségbe került be és ott terjed valamilyen formában.

Az az érzésem, hogy ez egy járvány, ami úgy alakulhatott ki, hogy egy Afrikán járt személyen keresztül bejutott a vírus egy olyan közösségbe, ahol jellemző az intimitás

– erről Jake Dunning, az Oxfordi Egyetem Epidemic Diseases Research Group vezető kutatója beszélt. Ennek forrása egyes elméletek szerint akár a Kanári-szigeteken megrendezett Gay Pride fesztivál is lehetett, amin nagyjából 80 ezren vettek részt nem régiben a világ minden tájáról.

A Bavarian arról számolt be, hogy a kereslet növekedése esetén meghosszabbítja agyártási sorozatot a himlőoltás esetében.

Az üzemük évente 30 millió adat oltóanyagot tud legyártani, bár ehhez csökkenteniük kell más vakcináik gyártását.