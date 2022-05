Andrew Bailey, a brit jegybank, a Bank of England kormányzója egymást követő harmadik évben mondott le a fizetésemelésről, miután maga is arra szólította fel az embereket, hogy a gyorsan emelkedő infláció miatt tanúsítsanak visszafogottságot bérügyben. A bankvezető a Channel 4 News műsorának adott interjúban számolt be arról, hogy

visszautasította az 1,5 százalékos emelést, bár a BoE előrejelzése szerint az infláció az idén eléri a tíz százalékot, a gazdaság pedig jövőre zsugorodni fog.

„Az igazgatótanács a véleményemet kérte, és azt mondta, szerintem az lenne a legjobb, ha nem fogadnám el az emelést” – jelentette ki. – „Nem akarok másoknak papolni arról, hogy mit kellene vagy nem kellene tenniük, de azt gondoltam, hogy az esetemben ez a helyes” – tette hozzá. Ez azt jelenti, hogy Bailey javadalmazása a 2020-as hivatalba lépése óta nem változott, vagyis havi 47961,5 fontot, azaz 21,4 millió forintot keres.

Fotó: Andy Rain

A BoE csütörtökön december óta már negyedszer emelte meg az alapkamatot, és döntés után a kormányzó aggodalmát fejezte ki, hogy a magas infláció átszivárog majd a bérekre is, a probléma így még nehezebben kezelhetővé válik.

Ugyanakkor azt is hozzátette: amiatt is aggódik, hogy a keresetűek szenvedik el a legnagyobb jövedelemcsökkenést, mivel általában az ő alkupozíciójuk a leggyengébb a munkáltatókkal szemben.