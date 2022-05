Megerősödhet a Fülöp-szigetek és Kína kapcsolata a délkelet-ázsiai ország hivatalba lépő új elnöke alatt – nyilatkozta csütörtökön a Reutersnek Kína manilai nagykövete.

Ifjabb Ferdinand Marcos, az egykori diktátor fia és névrokona a héten elsöprő győzelmet aratott a csendes-óceáni ország elnökválasztásán, miközben a helyi hatóságok azon fáradoznak, miként tudnák visszaszerezni azt a mintegy tízmilliárd dollárt, amelyet a vádak szerint a megválasztott elnök apja tulajdonított el, amikor ő volt az ország élén, 1965 és 1986 között.

Fotó: CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP

Új pozíciójában Marcos átalakíthatja országa kapcsolatait Kínával és az Egyesült Államokkal egyaránt.

A két hatalom rivalizálásban kulcsszerepet játszik a szigetország – tengeri területéhez tartozik a Dél-kínai-tenger egy része, amely stratégiailag fontos és erőforrásokban gazdag vízi út. Kína pedig vitába keveredett a Dél-kínai-tengeren számos országgal, köztük Indonéziával, Malajziával, Vietnammal, valamint magával a Fülöp-szigetekkel is.

Hszi Csin-ping kínai elnök szerdán gratulált Ferdinand Romualdez Marcosnak a megválasztásához, hozzátéve, hogy az elmúlt években mindkét fél közös erőfeszítéseivel megszilárdultak és erősödtek a kétoldalú kapcsolatok, amely hasznos mindkét nemzet lakosságának, valamint hozzájárul a regionális békéhez és stabilitáshoz.

A kínai elnök hangsúlyozta, hogy Kína és a Fülöp-szigetek is a fejlődés kritikus szakaszában vannak, és kapcsolataik fontos lehetőségek elé néznek. Továbbá kijelentette, hogy kész jó munkakapcsolatot kialakítani Marcosszal a jószomszédi viszony és a közös fejlődés fenntartása, valamint a kétoldalú átfogó stratégiai együttműködés további előmozdítása érdekében. Válaszul a fülöp-szigeteki vezető is elmondta, hogy neki is célja, hogy új megállapodást kössön Hszi Csin-ping elnökkel a Dél-kínai-tenger vitatott vizei, valamint a gazdasági együttműködések miatt.

Fotó: EyePress via AFP

Mindeközben a Fülöp-szigetek az Egyesült Államoknak is régóta szövetségese, viszont Marcos győzelme potenciális csapást mérhet a szakértők szerint az amerikai stratégiára, hogy visszaszorítsák Kínát.

A két ország között feszülté vált a viszony, amikor megtagadták az együttműködést a Hawaii Kerületi Bírósággal, amely 1995-ben arra kötelezte a Marcos családot, hogy fizessenek ki 2 milliárd dollárt a diktátor kifosztott áldozatainak.

Miután Joe Biden amerikai elnök gratulált Marcos győzelméhez, Kurt Campbell, a Fehér Ház indo-csendes-óceáni koordinátora szerdán kijelentette, hogy az Egyesült Államok mielőbbi együttműködésre törekszik a Marcos-kormányzattal, bár hozzátette, hogy a történelmi múltjuk miatt adódhat néhány kezdeti kihívás.