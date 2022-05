A Romgaz román állami gáztársaság megvásárolta az amerikai ExxonMobiltól a Fekete-tengeri Neptun Deep földgázmezőben lévő ötven százalékos részesedését; az erről szóló szerződést Nicolae Ciuca miniszterelnök jelenlétében írták alá kedden a bukaresti kormány székházában.

A politikus szerint ez fontos előrelépés az ország energetikai függetlenségének biztosítása felé. Úgy fogalmazott, most már megkezdődhetnek a szükséges beruházások annak érdekében, hogy a Romgaz - a másik ötven százalékos részesedéssel rendelkező OMV Petrommal közösen - legkésőbb 2026-ban megkezdhesse a gáz kitermelését a mélytengeri lelőhelyről.

A Fekete-tengeri gázmezők kitermelése révén nemcsak a romániai igényeket lehet majd saját forrásból fedezni, hanem a szomszédoknak, és más európai uniós tagállamoknak is jut majd az energiahordozóból - mutatott rá a miniszterelnök. Felidézte: a kormánypártok áprilisban beterjesztették az új offshore-törvény tervezetét a parlament elé, a kormánykoalíció pedig vállalta, hogy a jogszabály megszavazása által kiszámítható, a befektetők számára is kedvező feltételeket teremt a tengeri gáztartalékok kitermeléséhez.

Az 1,06 milliárd dolláros tranzakciót tavaly decemberben hagyta jóvá a Romgaz részvényesi közgyűlése.

Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / AFP

Az Exxon 2008-ban írt alá megállapodást az OMV Petrommal, amelynek értelmében közösen kutatják fel a Fekete-tenger kontinentális talapzatának földgázlelőhelyeit a 7500 négyzetkilométernyi Neptun térségben, ahol a tenger mélysége 100 és és 1700 méter között változik. A két vállalat 2012-ben jelentette be, hogy jelentős - 42-84 milliárd köbméter közöttire becsült - földgáztartalékot fedeztek fel a román parttól 170 kilométernyire lévő mélytengeri térségben.

Időközben a román gázszállítási rendszerüzemeltető, a Transgaz, megépítette a bolgár-román-magyar-osztrák (BRUA) gázfolyosó mintegy 500 kilométeres szakaszát Romániában, amely lehetővé teszi majd a fekete-tengeri gáz eljuttatását más európai uniós országokba. Magyarország több ízben is jelezte, hogy érdekelt a fekete-tengeri földgáz megvásárlásában, de az Exxon és az OMV nem kezdte meg a kitermelést, mert elégedetlen volt a román parlament által 2018-ban elfogadott offshore törvény feltételeivel, az amerikai vállalat pedig 2019-ben részesedése eladásáról döntött.

A legígéretesebb Neptun Deep gázmezőn kívül több kisebb lelőhelyet is felfedeztek a Fekete-tenger talapzata alatt. A román miniszterelnök szerint a román partokhoz közelebb lévő Midia térségből már idén nyáron megkezdi évi mintegy egymilliárd köbméternyi földgáz kitermelését az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) és a Carlyle magántőke befektető csoport által alapított Black Sea Oil and Gas. A Transgaz tavaly bejelentette, hogy megkezdi annak a vezetéknek az építését is, amely a Fekete-tenger partvidékéről juttatja el a gázt a BRUA-folyosóig. A Tuzla és Podisor közötti vezeték 2023-ra készülhet el.