Csehországban minden idők legmagasabb üzemanyagárai sokkolják a lakosságot – számolt be róla a Cseh Rádió.

A legnépszerűbb 95-ös benzin literje jelenleg átlagosan 47,69 cseh koronába (763,8 forint) kerül. Ez több mint egy koronás (16 forint) emelkedés egy hét leforgása alatt. A gázolajnak átlagosan 46,94 koronáért (751 forint) adják literjét.

Fotó: Milan Jaros / Bloomberg via Getty Images

Egy évvel korábban a benzin átlagára 15,28 koronával, a gázolajé pedig 16,66 koronával (244 forint) alacsonyabb volt.

Mint Európa többi országában, így Csehországban is azt követően kezdtek el meredeken emelkedni az üzemanyagárak, hogy Oroszország február 24-én háborút indított Ukrajna ellen. A magas üzemanyagárak miatt Magyarországon ársapkát vezettek be az üzemanyagokra, és Romániában is ezt követelik a fuvarozók.