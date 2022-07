Sokkal ellenállóbb lehet a válságnak a Google anyavállalata, az Alphabet, mint azt eddig sejteni lehetett: a vállalat keresőreklámjai ugyanis a Wall Street-i várakozások fölötti bevételt generáltak, ezzel magasra emelték a cégóriás részvényeinek értékét. A Google search – amely a cég fő bevételi forrása – a második negyedévben az Alphabet bevételének a 81 százalékát adta. A társaság összesen 69,69 milliárd dollárnyi bevételt könyvelhetett el. A reklámbevételek növekedésében elsősorban az utazási hirdetések játszottak fő szerepet, ami több mint 40 milliárd dollárt tett ki.

Fotó: Shutterstock

Ez különösen annak fényében megnyugtató a piacok számára, hogy az infláció, az emelkedő üzemanyagárak és fizetések miatt a cégek egyre kevesebb összeget fordítanak a reklámozásra. A Google esetén viszont ez úgy látszik, épp fordítva van: az új funkcióknak – például a csak kizárólag szöveges hirdetéseknek – köszönhetően a következő negyedévekben további emelkedést várnak az elemzők és a cég is a reklámbevételek tekintetében. Ebben furcsamód az áremelkedések is segítenek, hiszen az emberek több időt töltenek el az interneten az olcsóbb termékek keresésével, így több reklámmal is találkoznak.

A remek eredmény a társaság részvényein is meglátszódott, néhány óra alatt 5,5 százalékkal nőtt az Alphabet papírjainak értéke annak ellenére, hogy a vállalat második negyedéves profitja 16 milliárd dollárra csökkent.