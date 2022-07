Visszautasítja a Heathrow nyári jegyértékesítések leállításáról szóló követelését az Emirates légitársaság, melyet közleményükben értelmetlennek és elfogadhatatlannak neveztek – írja a BBC.

A londoni repülőtér a földi kiszolgálószemélyzet létszámhiánya miatt kívánja napi 100 ezer főben limitálni az utazók számát szeptember 11-ig, ám a légitársaság szerint mindössze 36 órát kaptak az intézkedés rájuk eső részének végrehajtására, amit visszautasítanak. Az Emirates közleménye éles hangnemben kritizálja a repülőteret, hogy az nem cselekedett, nem tervezett és nem fektetett be a nyári csúcsforgalom előtt, miközben a koronavírus-járvány alatt óriási kereslet halmozódott fel.

Fotó: Christian Charisius/DPA/Picture-Alliance via AFP

Mint írják, sokan hónapokkal ezelőtt vették jegyeiket, hogy végre találkozhassanak szeretteikkel, ezért nem tudják a járataikat törölni. Ugyanakkor az elmúlt időszakot a káosz uralta a Heathrow-n, jelezve, hogy valamit mégis muszáj lépni.

A koronavírus-járvány idején ugyanis a légitársaságok és a repülőterek is számos dolgozótól szabadultak meg,

így az újrainduló légiutak nem igazán zajlottak zökkenőmentesen, számos gépet az utolsó pillanatban kellett törölni.

Azonban az Emirates közleményében arról ír, hogy újra felvettek és képeztek 1000 pilótát és a cég részéről a földi személyzet is a rendelkezésre áll, a hibákért egyedül a Heathrow felel. Az utazók számára másik gépeken sem tudnak helyet biztosítani, ugyanis

a legtöbb hely foglalt a társaság gépein a következő hetekre.

A repülőtér válaszában felhívja a figyelmet arra, hogy a bevezetett 100 ezres korlát nagyobb, mint az amszterdami Schipol 64 ezres korlátja és igyekeztek támogatóan viszonyulni a társaságokhoz, ezért csalódással töltené el őket, ha a cégek a profitot a biztonságos és megbízható utazás elé sorolnák.

Elmondták azt is, hogy a szükséges személyzet mindössze 70 százaléka áll rendelkezésre, miközben a fogyasztó kereslet a járványt megelőző időszak 80-85 százalékát is elérte már. Amíg nem sikerül ezt a szakadékot bezárni, addig is tenni kell valamit azonban.