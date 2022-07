Néhány hét leforgása alatt immár harmadik alkalommal tartanak sztrájkot a német kikötőkben, miután a szerdai tárgyalási fordulón sem sikerült megállapodni a bérekről.

Csütörtökön reggel hat órakor leállt a munka, és a tervek szerint nem is kezdődik újra egészen szombat hajnalig, ami azt jelenti, hogy a leghosszabb időtartamú lesz több mint negyven éve.

A német kikötőkben mintegy 12 ezer ember dolgozik, a sztrájkot a Verdi szakszervezet hirdette meg, és az összes nagy északi-tengeri kikötőt érinti, vagyis a Hamburg mellett, Bremerhavent, Brémát, Emdent, Wilhelmshavent és Brake-et – mondta Maya Schwiegershausen-Güth, a Verdi tárgyalója a Deutsche Presse-Agenturnak.

Fotó: DANIEL REINHARDT / dpa Picture-Alliance via AFP

A cél, hogy növeljék a nyomást a holtpontra jutott bérvitában a magasabb bérekről. Eddig hat tárgyalási fordulót tartottak, a munkaadók a legutóbbin már 12,5 százalékos béremelést ígértek két évre elosztva. A Verdi azonban ezt nem fogadta el. A szakszervezet a Deutsche Welle beszámolója szerint 1,20 eurós órabéremelést követel a kollektív szerződés hatálya alá tartozó 58 alsó-szászországi, brémai és hamburgi vállalat munkavállalói számára, valamint 7,4 százalékos inflációs kiigazítást a kollektív szerződés tizenkét hónapos időtartamára. Emellett a konténeripari vállalatok éves juttatásának 1200 eurós emelését is keresztül akarja vinni.

A sztrájk megbénítja a kikötők konténerkezelését, a hajók be- és kirakodását, ami tovább fogja súlyosbítani az Északi-tengeren a hajók torlódása miatt amúgy is feszült helyzetet.

A Kieli Világgazdasági Intézet (IfW) legújabb számításai szerint a globális teherszállítási kapacitás több mint két százaléka az Északi-tengeren rekedt.

Jelenleg csak a Német-öbölben mintegy 20 teherhajó várja az engedélyt a horgonyzóhelyeken, többségük Hamburgba tart.