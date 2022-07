Igazuk lett azoknak, akik szerint nem csupán a NATO kötelékében Romániába vezényelt mintegy ezer francia katona felkeresése céljából látogatott júniusban Bukarestbe és a Fekete-tenger-parti Mihail Kogalniceanu katonai támaszpontra Emmanuel Macron francia elnök. Bebizonyosodott, hogy

a vizit mögött kőkemény gazdasági érdekek húzódtak,

egy nemrég a bukaresti és a párizsi védelmi tárca által szentesített szándéknyilatkozat értelmében Románia Franciaországtól is vásárol fegyvereket. Mégpedig nem akármilyeneket: Vasile Dincu román védelmi miniszter a napokban bejelentette, hogy tengeralattjárók és helikopterek beszerzéséről van szó. A jelenleg egyetlen, szovjet tengeralattjáróval rendelkező román tengerészet francia gyártmányú Scorpene tengeralattjárókat kap, a légierő pedig francia helikopterekkel fog gazdagodni.

A nagyszabású tranzakció költsége egyelőre nem ismert, az erdélyi Krónika című napilap által idézett Dincu ugyanakkor elmondta, tárcája olyan törvénytervezeten dolgozik, amely lehetővé teszi a védelmi jellegű közbeszerzési eljárások időtartamának csökkentését, az ukrajnai háború miatt ugyanis még a korábbinál is hosszabb időbe telik, amíg a leszerződött hadifelszerelést leszállítják a gyártók.

Fotó: Indranil Mukherjee / AFP

Az elhúzódó közbeszerzések már csak azért is zavaró tényezők Bukarestnek, mert a román hadsereg példátlan reformokba és fejlesztésbe vágott az elmúlt években. Klaus Iohannis államfő kezdeményezésére Románia 2015-ben döntött arról, hogy

összterméke (GDP) 2 százalékára növeli védelmi kiadásait,

a nemzetbiztonsági kérdésekben illetékes bukaresti legfelsőbb védelmi tanács (CSAT) pedig 2017-ben hagyta jóvá, hogy az ország a következő évtizedben 9,8 milliárd euró értékben vásároljon fegyvereket és katonai eszközöket. A román légierőnél azóta szolgálatba állt 16 darab használt, Portugáliából beszerzett F–16-os vadászgép, s Bukarest néhány hónapja kifejezte szándékát, hogy Norvégiától további 32, szintén használt F–16-os bombázót vásárolna, sőt utolsó (ötödik) generációs F–35-ös harci gépek beszerzése is képbe került. Ezenfelül 3,9 milliárd dollár értékben Patriot rakétaelhárító ütegeket és Himars rakétatüzérségi sorozatvető fegyvereket is vásárol az Egyesült Államoktól, néhány éve pedig Románia déli felében helyezték szolgálatba a ballisztikus rakéták elfogását célzó amerikai rakétapajzs európai szárazföldi elemeit.

Szerepel az arzenál bővítésében Piranha 5 típusú, nyolckerék-meghajtású páncélozott csapatszállító járművek, továbbá mintegy 3000 katonai teherautó beszerzése is, az utóbbi tétel több mint 700 millió euróért. Hosszú ideje szó van arról, hogy a román haditengerészet négy új korvettet vásárolna Franciaországtól (amely az üzlet fejében két román fregatt korszerűsítését is elvállalná), Macron ezért is lobbizott nemrég Romániában. „A bukaresti hatóságok kérésére ambiciózus projekten dolgozunk, amely a román haditengerészet felkarolását célozza” – írta körül a tervet a francia elnök.