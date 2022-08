Az amerikai Micron az elérhető kormányzati támogatások és hitelek igénybevételével 40 milliárd dollárt fektet be az évtized végéig az amerikai memóriacsip-kapacitások kiépítésébe – írja a Bloomberg. Az idahói vállalat arra számít, hogy új egységeiben a félvezetők gyártása 2025 után kezdődik, és beruházásaikkal 40 ezer munkahelyet fognak teremteni.A fejlesztéseiket olyan támogatásból finanszírozzák, amelyet a Chips and Science Act elfogadása után kapnak meg – közölte a cég. A most beharangozott terv része a vállalat tavaly bejelentett 150 milliárd dolláros globális beruházási programjának. A Micron termelésének nagy része jelenleg a Távol-Keleten, Japánban, Szingapúrban és Tajvanon folyik.

Fotó: Seokyong Lee / Bloomberg via Getty Images