Spanyolország szeretne lenni a digitális nomádok új hazája. A hírek szerint egy olyan csomagon dolgozik a spanyol kormány, amelyben jelentősen egyszerűsítenék a nem EU-tagországokbeli, elsősorban a brit munkavállalók vízumkötelezettségét, és adókedvezményt is adnának azoknak, akik átteszik a székhelyüket az Ibériai-félszigetre.

Fotó: Shutterstock

A The Guardian cikke szerint ez a kedvezmény azoknak járna, akik nem spanyol cégeknél dolgoznak, vagy maximum a jövedelmük 20 százalékát teszi ki spanyol vállalattól kapott fizetés. Bár a törvény még kidolgozás alatt van, a lap értesülései szerint a jelenlegi, egy évre szóló tartózkodási engedély öt évre nőne, ez természetesen függ a jelentkező életkörülményeitől is. A digitális nomádokkal jöhetne közvetlen családtag, így például házastárs vagy gyermek is.

Érdemes-e a digitális nomádkodást választani? A home office terjedése miatt sokakban felmerül a kérdés, hogy munkájukat hosszabb-rövidebb ideig otthonuktól távolról, akár egy másik országból végezzék. Érdemes-e ezt digitális nomádként tenni?

A jelentkezőknek az EU gazdasági területéről kívülről kell érkezniük, és igazolniuk kell, hogy az elmúlt egy évben is távmunkában dolgoztak. Igazolni kell az állandó munkahelyet is, illetve szabadúszóként be kell mutatniuk megbízási szerződéseiket. Szintén vallaniuk kell arról is, hogy elegendő fizetést kapnak ahhoz, hogy eltartsák magukat, azaz nem szorulnak majd állami segítségre, illetve kell szerezniük egy spanyolországi címet. Arról egyelőre nem tudni, hogy a büntetlen előélet kötelező lesz-e a vízumigénylésnél.

Ezekért cserébe mindössze 15 százalék adót kell fizetniük az ott tartózkodásuk első négy évében, szemben a mostani 25 százalékkal.

Hasonló törvény egyébként más országokban is van, például a szomszédos Portugáliában, ahol például a digitális nomádoknak vállalniuk kell a minimum havi 700 eurós jövedelmet. Spanyolországban várhatóan ugyanez az összeg kétezer euró körül alakul majd, azaz közelebb lesz a horvát példához: Zágráb 2300 eurós jövedelmet ír elő a digitális nomádoknak a kedvezményekért cserébe.

Az ajánlat sokakat csábíthat, hiszen a spanyol tengerpart eleve sokakat vonz, ráadásul ott jóval megfizethetőbbek az ingatlanok is, mint például Nagy-Britanniában.