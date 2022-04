A világon végigsöprő koronavírus-járvány hatására kiürültek az irodák, és egyre több helyen tették lehetővé a távmunkát. Noha az oltások megjelenése óta egyre több cég igyekszik visszacsábítani, vagy egyenesen visszaparancsolni a dolgozókat az irodai munkaasztalok mellé, a tisztán online végezhető munkák száma továbbra is jelentősen magasabb a járvány előttinél, ami akár a digitális nomád életformának is kedvezhet. Sokakban felmerül a kérdés, hogy a home office-ból is végezhető munkákat érdemes-e akár Magyarországtól távol, úgynevezett "digitális nomádként" elvégezni.

A válasz nem feltétlenül egyértelmű, hiszen számos különböző élethelyzet van, és

a digitális nomádok életformája sem való feltétlenül mindenkinek.

Mi is a digitális nomád?

Hiszen mint arra a kifejezés második fele is utal, ez állandó mozgással jár, ami azonban számos lehetőséget biztosíthat azok számára, akik képesek online dolgozni, elsősorban önálló vállalkozóként. Zákonyi Bence, a Tucanoprod.com állampolgársági és letelepedési programokkal foglalkozó cég tulajdonosa elmondta, hogy ez utóbbi azért lehet fontos, mert alkalmazottként mind a cég, mind a munkavállaló részéről problémás lehet, ha a két fél két különböző országban található. Erre az Európai Unión belül ugyan vannak megoldások, de globálisan ez már jóval kevésbé működőképes, néhány speciális szakmát leszámítva.

Fotó: SAM EDWARDS/CAIA IMAGE/SCIENCE P / AFP

Ugyanakkor, ha mint független vállalkozó végezzük a munkánkat, a helyzet leegyszerűsödik, ám ekkor

magunknak kell megoldani az adózástól az egészségbiztosításig számos kérdést.

Bár egyre többen dolgoznak hazájuktól és munkaadójuktól távol, amire egész iparág is épült világszerte (gondoljunk csak a közösségi irodákra), a vegytiszta digitális nomádok száma ennek töredéke, és ez az életmód sok esetben időleges, élethelyzettől függő lehetőség. Aki az emigráció mellett dönt, annak digitális nomádként meg kell szüntetnie a magyar adóalany státuszát is, ami csak akkor lehetséges, ha ezzel párhuzamosan egy másik országban válik adózóvá. Ez az egyszerű kivándorlás és alkalmazotti lét során automatikus, bár ekkor is kell még futni egy kört a magyar bürokráciával a hazai tartózkodás megszüntetése kapcsán.

Mire kell figyelni?

Digitális nomádként azonban nem feltétlenül alkalmazottként dolgozunk, és könnyen lehet, hogy nem is abból az országból kapjuk a fizetésünket, ahol épp tartózkodunk. Viszont

arra érdemes figyelni, hogy fél évet követően tartózkodási helyünkön adóalanyává válunk,

és szemben a vízum-hosszabbítás esetén működő, kiutazás-visszautazás típusú megoldással, itt a tartózkodást naptári években mérik, tehát a választott célországunk határának átlépésével ez az idő nem hosszabbíthat.

A digitális nomád életforma azonban – az értelmezés legszigorúbb keretei között – folyamatos utazást jelent, lehetőleg egy olyan ország személyes és vállalati adóalanyaként, hogy ezen terheink minimálisak lehetnek. Értelemszerűen ez családdal jóval kevésbé megoldható, mint önállóan, ezért is mondható, hogy a digitális nomád életforma a legtöbb esetben egy életszakaszhoz kötődik, és idővel a többség a letelepedés mellett dönt – mondta el nekünk Zákonyi.

Természetesen ha valaki digitális nomádként szeretné elhagyni Magyarországot, kezdetben ezt csinálhatja magyar adóalanyként is (például a KATA adózási forma segítségével), ám vannak ennél kedvezőbb lehetőségek is. Számos olyan ország van Zákonyi szerint, amelyik a digitális nomádok számára kifejezetten kedvező adózási formát kínál, például az országon kívül szerzett jövedelmek adómentességének köszönhetően, amíg azt az utazó nem viszi vissza az adólakhelyére.

Ilyen országok csaknem minden kontinensen találhatók,

ám ezek, és a jelentős befektetésért cserébe úgynevezett aranyútlevelet kínáló országok között vannak különbségek. Az egyik esetben inkább szellemi, a másik esetben pénzügyi tőke bevonzása a cél.

Előnyök és hátrányok

Digitális nomádként nemcsak az adó, de a megélhetési költségeinken is tudunk spórolni, és a Tucanoprod.com tulajdonosa szerint amennyiben az online tevékenységünkből havi 1000 eurót össze tudunk szedni – mely angol nyelvtudás mellett nem egy elérhetetlen feladat –, akkor a világ nagyobbik részén kényelmesen tudunk élni, még ha számos kedvelt ország sokat is drágult az utóbbi időben. Érdemes azzal is számolni, hogy az adót minimalizáló állandó utazás miatt

egészségbiztosítást csak a magánszférán keresztül tudunk magunknak intézni.

Azonban már erre is vannak lehetőségek, akár éves szinten is viszonylag olcsón. A távmunkához szükséges stabil internet és az olcsó megélhetési költségek között is lehet ellentmondás, bár Zákonyi szerint a legtöbb fővárosban az internet sebessége megfelelő. Arra, hogy a trópusi strandon heverészve is gyors internetet találunk, már kisebb az esély, bár egyre több helyen ismerik fel az ebben rejlő lehetőségeket is, ugyanakkor a trópusokon érdemes felkészülni arra is, hogy lesznek olyan időszakok, amikor nemcsak az internet nem elérhető, de áramszünet is van. Gondot jelenthet az is, hogy bizonyos országokban egyes alkalmazások le vannak tiltva, így a kommunikáció a megrendelővel akadozhat. Ilyen például az Egyesült Arab Emírségek, ahol a WhatsApp nem működik, így onnan olyan cégnek aligha tudunk dolgozni, melynek a vállalati kultúrájában ez az alkalmazás fontos szerepet kap.

Az online, önálló vállalkozóként végzett munka kapcsán érdemes megjegyezni, hogy ez sokszor a hakni-gazdaság terjedésének folyamatába illeszkedik, amikor a cégek ezen a módon kerülik meg az alkalmazotti jogviszonyból eredő költségeket. Digitális nomádként persze számos kiskaput lehet találni, különösen a nem törvényes, ámde nem is feltétlenül könnyen végrehajtható szabályok terén, ám ezeket érdemes kerülni, hiszen többet ér az így elérhető előnyöknél, ha az ember nyugodtan hajthatja álomra a fejét. Noha a digitális nomádok érdekérvényesítési képessége viszonylag alacsony, Zákonyi szerint ritka, hogy az elvégzett munkát végül nem fizetik ki.