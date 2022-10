Az amerikai pénzverde első alkalommal szerepeltet ázsiai-amerikai személyt a dolláron. A jövő héten kedden kibocsátásra kerülő érmén Anna May Wong színésznő szerepel, jellegzetes frufrujával és hosszú körmökkel, az American Women Quarters Program keretében – írta az amerikai pénzverde közleménye alapján a Reuters.

Fotó: Paramount Pictures

„Anna May Wong kemény munkája, elszántsága és tehetsége mellett az arca és kifejező gesztusai voltak azok, amelyek igazán megragadták a filmek közönségét, ezért ezeket az elemeket szerettük volna megjeleníteni a fizetőeszközön” – foglalta össze Emily Damstra, a pénzverde tervezője, aki aktívan közreműködött az érme elkészítésében.

A színésznő 1905-ben született Los Angelesben Wong Liu Tsong néven. Első szerepét 1919-ben, 14 évesen kapta meg mint statiszta a Vörös lámpás című filmben. Első főszerepét 1922-ben, 17 évesen A tenger vámja című filmben játszotta. Pályafutása során több mint 60 filmben szerepelt. Ő lett az első ázsiai-amerikai főszereplő egy amerikai televíziós sorozatban, a The Gallery of Madame Liu-Tsong című szériában 1951-ben.

Sikerei ellenére Wongnak Hollywoodban gyakran kellett rasszizmussal és ázsiaiellenes diszkriminációval is szembesülnie, nemegyszer elutasításban részesült, és kevesebb pénzt kapott ugyanazért a produkcióért, mint pályatársai. Emiatt is próbált szerencsét filmszínészként Európában is. Londonban és New Yorkban színházakban is játszott. Wong 1961-ben halt meg.

Az amerikai nőket megjelenítő negyeddolláros-programunk ötödik érméje Anna May Wong előtt tiszteleg, aki bátor szószólója volt az ázsiai-amerikaiaknak, a színészszakmában és azon túl is

– nyilatkozta Ventris Gibson, a pénzverde igazgatója.

Korábban kapott már érmét Maya Angelou írónő és polgárjogi harcos, valamint Sally Ride, az első amerikai nő, aki az űrbe jutott.