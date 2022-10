Az elektromos hajtású teherautók terén könnyen lehet, hogy nem a Tesla Semi nevű modelljének megjelenése vagy a németországi Amazon számára szállított Volvók jelentik napjaink legfontosabb eseményeit, hanem az, ami Kínában történik.

Fotó: Blanches / AFP

Az ázsiai országban bár csökken az autóeladások növekedési üteme, az alternatív hajtású járművek forgalma brutális növekedéseket produkál, és ez egyre inkább igaz már nemcsak a személyautók, de a kisteherautók körében is.

Míg a szegmensen belül az elektromos hajtású járművek két éve még csak az eladások 1 százalékát tették ki, addig mára már 10 százalékot hasítanak ki a piacból,

és semmi jele annak, hogy előretörésük lassulásnak indulna.

A haszongépjárművek elektromosra cserélése terén egyedül Dél-Korea előzi meg Kínát, ahol az idén eladott kisteherautók több mint 20 százaléka volt elektromos. Kína a személyautók terén is egyre inkább elektromosra vált, ott már az eladások 29 százaléka volt teljesen elektromos vagy hibrid.

Ami még inkább az olajkeresleti csúcs közelét jelentheti, az az, hogy

a közepes és nagy kamionok területén is egyre inkább teret nyernek a nem belsőégésű motorral hajtott járművek.

Júliusban éves szinten 224 százalékkal nőtt az elektromos kamionok eladása, a szegmens 3,4 százalékát kitéve, ami ugyan augusztusban visszaesett, ám a változás iránya továbbra is biztató – írja a Bloomberg.

A legtöbb elektromos kamion ugyan egyelőre főként rövidtávú, városi fuvarokat teljesít, ám érdemes emlékezni, hogy a technológiai változások sokszor eleinte lassan történnek és fokozatosan, aztán hirtelen. A kínai adatok azt is jelzik, hogy a korábbi elképzelések, amely szerint a közúti áruforgalom dekarbonizálása csak a hidrogén üzemanyagcellás járművek segítségével lehetséges, hamisnak bizonyultak.

A BNEF egy korábbi elemzése szerint a városi terepen az elektromos kamionok előnye behozhatatlannak látszik, az üzemanyagcellás teherautók most már csak a nagy távolságra történő szállítás terén szállnak versenybe eséllyel, ám a hamarosan piacra dobni szánt modellek között is sokkal több az akkumulátoros jármű, mint az üzemanyagcellás. Az országban ráadásul az akkumulátorok cseréjével is kísérleteznek, nem is sikertelenül. A kereskedelmi akkucsere-állomások száma 318 százalékkal nőtt Kínában, miközben az ország 34 ezer cserélhető akkumulátorral működő furgont és teherautót tervez működtetni. Egyedül Taghsan városában szeptemberig 4400 ilyen kamiont helyeztek forgalomba, ami több, mint az összes üzemanyagcellás kamion világszerte.

A közúti áruszállítás gyorsuló elektrifikációja Kínában, amely a világ legnagyobb autópiaca, így hamarosan elhozhatja az olajkereslet csúcsát, amelyen valószínűleg a személygépjárművek terén a világ már túl is van. A kamionok elektrifikációjával ez hamarosan a teljes közúti közlekedésre igaz lehet.