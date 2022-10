Stratégiai jelentőségű megállapodás született Erdogan és Putyin között

Recep Tayyip Erdogan török elnök szerda este bejelentette, hogy megállapodott orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal egy közös törökországi földgázközpont létrehozásáról – számolt be a Reuters.

Fotó: Vyacheslav Prokofyev / AFP

Erdogan a török parlamentben tartott beszédet, ahol kijelentette, hogy Putyin azt mondta, Európa gázellátása a törökországi csomóponton keresztül fog történni a jövőben.

Alekszej Miller, a Gazprom első embere a moszkvai energiahét-konferencián felszólalva figyelmeztette Európát az orosz gázról való lemondás következményeire, mivel szerinte nincs garancia arra, hogy Európa a jelenlegi gáztárolási kapacitása mellett túléli a telet. A cégvezér kijelentette, hogy az Északi Áramlat helyreállítása egy évnél is tovább fog tartani, de ez a Siemenstől is függ, mivel Oroszország még mindig nem fér hozzá a területhez.

Az orosz–török kapcsolat már akkor is szóba került, Miller a konferencián is kihangsúlyozta Putyin felhívását, amely szerint Törökországban európai gázközpontot kellene létrehozni. Minden jel arra mutat, hogy a török fél is partner lesz ebben.