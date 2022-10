A amerikai szoftveróriás Microsoft elkezdte felhalmozni a kínai videójáték-fejlesztők tartalmait, hogy megismételje a Sony sikerét a Genshin Impact nevű játékkal – írta meg a Reuters. Az akció-szerepjátékot a sanghaji miHoYo fejlesztette és megjelenése óta dollármilliárdokat termelt a fejlesztőknek és a Sonynak. A Genshin Impact sikere rámutatott, hogy hatalmas pénzügyi lehetőség rejlik a kínai multiplatformos, free-to-play játékokban.

A Genshin Impact 2021-ben elnyerte a legjobb mobiljátéknak járó The Game Award for Best Mobile Game díjat. A játék Android és iOS rendszerekre, illetve Playstation 4 és Playstation 5 konzolokra és Microsoft Windowsra jelent meg.

A Microsoft és a Sony most versenyt fut a kínai piacon, hogy minél több játékot nyerjenek meg az előfizetéses szolgáltatásukba, a Game Passbe és a PlayStation Plusba.

Piaci elemzők szerint a nyugati stúdiók egyre nagyobb érdeklődése a kínai termékek iránt azt jelzi, hogy Kínában a fejlesztők és a kiadók felnőttek a nyugati cégek szintjére.

A kínai játékok ma már egy szinten vannak a nagy költségvetésű nyugati tripla-A címekkel

– mondta Daniel Ahmad, a Niko Partners kutatócég vezető elemzője. Hozzátette, hogy a kínai játékfejlesztők rengeteg pénzt ölnek ebbe az iparágba. Szabványosítják a fejlesztői eszközeiket és rengeteg szakembert vesznek fel. Az elemző szerint ez végső soron hatalmas versenyelőnyt jelent majd rövid távon, ami az egész világon és minden platformon komoly vetélytárssá teheti a kínai videójátékokat.

Iparági forrásokra hivatkozva a Reuters azt írja, hogy

a Microsoft felállított egy csapatot, akiknek a feladata, hogy felkutassák a potenciált rejtő kínai játékokat és az Xbox-ra csábítsa őket.

Az Xbox Game Pass előfizetési listát a cég eddig nagyobb márkák programjaival töltötte fel, de a jövőben várhatóan nagyobb összeggel fognak támogatni független kínai fejlesztőket is.

Kínai terjeszkedés

A Microsoft bejelentéseiből az látszik, hogy saját előfizetéses szolgáltatását is ki akarja terjeszteni az asztali számítógépes és a kézi eszközök szélesebb körére, hogy még vonzóbb feltételeket tudjon kínálni a kínai fejlesztőknek. A Sonynál futó Genshin Impact vonzereje pont abban rejlik, hogy nemcsak egy PlayStation konzollal és a televízió előtt ülve lehet játszani, hanem okostelefonokon is. Ráadásul a játék cross-platform, vagyis az iOS-en és a Playstationon keresztül is képesek a felhasználók együtt játszani.

Az egyik kínai stúdió vezetője elmondta, hogy a Microsoft most igyekszik meghosszabbítani a három évvel ezelőtt kötött licencszerződésüket, ami alapján a játékaik a Game Pass kínálatába kerülnek. Állítása szerint az amerikai cég többször is küldött már ajánlatot a szerződés meghosszabbítására, de elmondta, hogy még kivárnak az aláírással.

Kaphatunk jobb ajánlatot is. Ha befejezzük az új játékunkat, akkor biztosan jobbak lesznek a feltételek

– mondta az ügyvezető.

A Microsoft dollármilliókat sem sajnál a kínai fejlesztők bevonására. A kínai Snail Games tulajdonában lévő amerikai Studio Wildcard például 2,5 millió dollárt kap azért, hogy ARK: Survival Evolved című akciójátékuk a Game Passban szerepeljen, illetve további 2,3 millió dollárt az ARK 2 folytatásért.

Kína belső piaca

A 21. század nagy részében a kínai játékosok többnyire importált játékokkal játszottak, mivel kifejezetten elmaradottak voltak a saját fejlesztéseik. Az áttörés a kínai Tencent érte el, ami képes volt beszállni a globális versenybe ezen a piacon.

Menet közben Kína a videójátékos világ egyik legnagyobb piacává nőtte ki magát, ami megnyitotta a pénzcsapokat a nagyobb költségvetésű kínai játékfejlesztések előtt.

Ez a folyamat felgyorsult, amikor az ország vezetése korlátozásokat vezetett be a külföldi játékok importjára. A gyorsan bővülő belső kereslet és a növekvő kínai fejlesztőcégek együtt képesek voltak haza csábítani azokat a szakembereket, akik olyan csúcskategóriás stúdióknál dolgoztak, mint az Ubisoft vagy az Activision Blizzard.