Még a hagyományosan nagy vásárlóerővel rendelkező svédek is elfordultak az ingatlanpiactól. A skandináv ország lakáspiaca fagyos maradhat, a legfrissebb adatok szerint idén akár 20 százalékot is eshetnek az árak. A megugró infláció ugyanis nemcsak a háztartások vagyonát apasztja, hanem a növekvő hitelköltségek miatt is csökkenti a keresletet. A SEB kereskedelmi bank lakásármutatója szerint

a háztartások 55 százaléka az árak további csökkenésére számít, és csak 22 százalékuk szerint indulhat el az áremelkedés.

Az adat elmozdult ugyan a mélypontjáról, de a pénzintézet elemzői szerint

ez az egyik valaha mért legalacsonyabb érték, tehát a kilátások változatlanul borúsak.

Fotó: Bloomberg

A bank közleménye kitér a fogyasztói hangulatra is. Azt írja: „A fogyasztói bizalom továbbra is nyomott, a háztartások saját anyagi helyzetükről alkotott képe mélyponton van.” Úgy véli, hogy ez nem meglepő most, a magas inflációval fémjelzett időszakban. A régióról alkotott pesszimista véleményével a SEB nincs egyedül.

A térség legnagyobb bankja, a Nordea szintén módosította előrejelzését, immár 20 százalékos árcsökkenéssel számol az eddigi 15 százalék után,

és azt is hozzáteszik, hogy nem az ingatlanpiac lesz az egyetlen szektor, amely mélyrepülésbe kerül Skandináviában.

Behúzhatják a féket a háztartások, és visszavehetnek költekezésükből, ami jövőre a fogyasztás jelentős csökkenéséhez vezethet

– vélik a Nordea elemzői.

Idehaza szintén elindult az árcsökkenés az ingatlanpiacon.

Nincs remény a fordulatra

Tovább csökkent az S&P Global eurózónára vonatkozó építőipari beszerzésimenedzser-indexe, ami elhúzódó válságra utal. A mutató októberre 44,9 pontra esett az előző havi 45,3 pontról. Az 50 pont alatti érték zsugorodásra utal, az adat már hatodik hónapja mutat visszaesést. Kedvezőtlen, hogy

az alindexek közül a lakásszektorra vonatkozó zuhant a legnagyobbat,

de a kereskedelmiingatlan-projektek mutatója is az eddigieknél gyorsabb ütemben esett. Emellett több mint két éve a legnagyobb ütemben csökkent a vásárlási aktivitásra vonatkozó almutató. A bekerülési költségek pedig már harmadik hónapja emelkednek.



Recseg-ropog a brit ingatlanpiac is

Az elmúlt két év legnagyobb havi áresését, 0,4 százalékosat jelzett a Halifax jelzálog-hitelező a múlt hónapra, ám éves szinten még ezzel együtt is nőnek az átlagos négyzetméterárak. A nemrég kezdődött havi árcsökkenés azonban visszafogja az éves adatok növekedését is, immár 8,3 százalék lehet a plusz a korábban valószínűsített csaknem 10 százalék helyett.

Fotó: Nathan Stirk / Getty Images

A megélhetési költségek növekedése mellett a jelzáloghitelek drágulása is nagy ellenszelet hozott a lakáspiacon

– mondta Kim Kinnaird, a Halifax Mortgages igazgatója.

A Halifax adatai alátámasztják az egyik rivális jelzálog-hitelező, a Nationwide Building Society kutatását, amely szerint az árak a járvány kezdete óta a legnagyobb mértékben, 0,9 százalékkal estek.

A Bank of England (BoE) az elmúlt évben nyolcszor emelt az alapkamaton, így megfojtotta az ingatlanpiacot tápláló olcsó hitelfelvételi lehetőségeket – írja a Bloomberg. A jelzáloghitelek átlagos kamatai mára 6 százalékra emelkedtek az egy évvel ezelőtt jellemző 1 százalékos szintről. A BoE a múlt héten 3 százalékra emelte irányadó rátáját, ez az elmúlt 33 év legnagyobb szigorítása. Emellett az infláció 10 százalék felett van, négy évtizede a legmagasabb, és ötszöröse a 2 százalékos jegybanki célnak.

Ázsiában sem jobb a helyzet

2016 márciusa óta a legnagyobb mértékben, 2 százalékkal esett a Centaline ingatlanpiaci mérőszáma Hongkongban. A csökkenés eredményeképpen az index 2017 decembere óta a legalacsonyabb értékére süllyedt.

Ahogyan Európában, úgy Hongkongban is betett a kamatemelés az ingatlanpiacnak, ugyanis a 2003-as mélypontról 500 százalékot emelkedett a mutató tavalyig. A hegymászásból azonban lejtmenet lett, és Hongkongban a gazdasági nehézségeken kívül a lakosság elvándorlása is gyorsítja az esést. A lakásárindex a tavalyi csúcsa óta 14 százalékkal csökkent. A Bloomberg elemzői szerint az idén elkészülő új lakások fele kelhet el, és még az is előfordulhat, hogy a fejlesztőknek jócskán csökkenteniük kell az ingatlanok árát.