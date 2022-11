A négy évtizedes csúcson lévő 10,1 százalékos inflációs rátát is meghaladó mértékben emelkednek az élelmiszerárak az Egyesült Királyságban. A brit kiskereskedők szövetségének (British Retail Consortium – BRC) friss adatai szerint októberben az egy évvel korábbihoz képest rekordot jelentő 11,6 százalékkal drágultak az élelmiszerek, még az olyan alapvető cikkek, mint a teafilter, a tej és a kenyér ára is jelentősen nőtt. A konzervek és szárazáruk ára 9,4 százalékkal emelkedett, a friss élelmiszereké pedig 13,3 százalékkal – ez utóbbi a legnagyobb ugrás 2005 óta, amikor a BRC megkezdte az adatgyűjtést.

Az alapvető cikkek ára is nő.

Fotó: Hollie Adams/Bloomberg via Getty Images



Az inflációt az emelkedő nyersanyag- és energiaárak, valamint a szűkös munkaerőpiac hajtja, ami szintén növeli a kiskereskedők költségeit.

„Bár az ellátási lánc bizonyos költségei kezdenek csökkenni, ezt bőven ellensúlyozza az energiaköltség, ami azt jelenti, hogy a kiskereskedőkre és a háztartásokra egyaránt nehéz időszak vár”

– figyelmeztetett Helen Dickinson, a BRC vezérigazgatója.

A Which? fogyasztói szervezet felmérése szerint a helyzet már most olyan mértékben romlott, hogy britek millió kénytelenek étkezéseket kihagyni, vagy lemondani az egészséges élelmiszerekről. „Létfontosságú, hogy a háztartások megkapják a szükséges segítséget a kormánytól és a vállalatoktól” – idézte a Yahoo News Sue Davist, a Which? élelmiszer-politikai vezetőjét. Szerinte a szupermarketeknek döntő szerepet kell játszaniuk abban, hogy segítsenek vásárlóiknak átvészelni az előttük álló nehéz hónapokat. A boltoknak nagyobb választékot kell biztosítaniuk az egészséges és megfizethető árú alapvető cikkekből, gondoskodni róla, hogy a vásárlók könnyen össze tudják hasonlítani a termékek árát, így ár-érték arányban a legjobbat kapják. „A promócióknak a leginkább rászorulók támogatására kell irányulniuk” – tette hozzá.

A friss élelmiszer sokak számára már megfizethetetlen.

Fotó: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images



Andy Clarke, az Asda szupermarketlánc egykori vezérigazgatója szerint azonban

a már most is rekord magas árak csak tovább emelkednek majd, mivel semmi nem utal arra, hogy a két számjegyű infláció csökkenni fog a közeljövőben.

„Azt hiszem, kemény telünk lesz, és az élelmiszerár-infláció csak tovább nehezíti a családok terheit” – nyilatkozta a BBC rádió 4-es csatornájának. Kérdés, hogy meddig bírják még viselni a családok ezeket a terheket. A Sky News ezzel kapcsolatban a Legal and General pénzügyi szolgáltató és alapkezelő friss felmérésének eredményére, amely szerint

a háztartások mindössze 19 napra vannak a létminimumtól, míg a nők átlagosan csak 14 napra, abban az esetben, ha elveszítik a munkájukat.

Az emberek 60 százalékának ugyanis még ötezer fontnyi tartaléka sincs, 16 százaléka pedig semmiféle megtakarítással nem rendelkezik. (Egy font 473,59 forint.)