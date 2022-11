A szellemi dolgozókat érzékenyebben fogja érinteni a fizikai munkát végzőknél, ha az Egyesült Államok gazdasága recesszióba süllyed– állítja William Lee, a Milken Institute vezető közgazdásza, aki szerint ennek a koronavírus-járvány az oka. A pandémia miatt ugyanis a termelővállalatok kénytelenek voltak felgyorsítani az automatizálást. „Változtatnak a működésükön, mert hatékonyabban kell termelniük. Ezért több szoftvert vásároltak, fejlettebb technológiát alkalmaznak, amelyhez magasabban képzett emberekre van szükségük” – nyilatkozta a CNN-nek. Ez pedig egyúttal azt is jelenti, hogy az alacsonyabb képzettségű szellemi dolgozókra kevesebb szükség van.

A tech cégek már megkezdték a leépítést.

Fotó: Bill Pugliano / Getty Images



A technológiai vállalatok járnak élen az elbocsátásokban, az elmúlt hónapokban közülük több is jelentős leépítéseket jelentett be. Ezek a cégek ugyanis igyekeznek újra egyensúlyba hozni a létszámot, amelyet a járvány idején túl gyorsan növeltek, és rosszul ítélték meg a kereslet növekedésének tartósságát. A Challenger, Gray & Christmas outplacement cég legfrissebb jelentése szerint a technológiai vállalatok eddig 31 200 munkahely leépítését jelentették be novemberben, ami több mint kétszerese az idén január és október között bejelentett leépítéseknek. (Az outplacement a HR Portal magyarázata szerint olyan humánpolitikai eszköz, amely segítséget nyújt az elbocsátott dolgozó és a munkáltató számára a leépítésből eredő pszichológiai, szociális, jogi hatások feldolgozásában és az álláskeresésben.) A Facebook anyavállalata, a Meta a múlt héten jelentette be, hogy 11 ezer munkahelyet szüntet meg, és az Amazon is megkezdte eddigi legnagyobb létszámleépítését, amelynek keretében 10 ezer embert bocsátanak el. Andrew Challenger, a Challenger vezető alelnöke szerint ráadásul a leépítés elsősorban középvezetőket és mérnököket érint egyre nagyobb számban, vagyis a jól fizetett, szellemi foglalkozású munkahelyek szűnnek meg. „A technológiai vállalatok az elmúlt másfél évben rengeteg embert vettek fel, és most egy korrekciónak tűnő időszakon mennek keresztül” – foglalta össze.

Nő ugyan, de még alacsony a segélykérők száma.

Fotó: Bloomberg



Összességében azonban még mindig erős az amerikai munkaerőpiac, a munkaügyi tárca csütörtökön nyilvánosságra hozott adatai szerint a munkanélkül-segélyért újonnan benyújtott kérelmek száma a múlt héten kétezerrel 222 ezerre esett vissza az elemzők által előre jelzett 225 ezer helyett. A Washington Examiner ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy

a segélykérők száma augusztus elejétől szeptember közepéig folyamatosan alacsony maradt az agresszív kamatemelés ellenére, bár október eleje óta folyamatosan meghaladja a heti 210 ezret.

Az még kérdéses, hogy az amerikai gazdaság recesszióba süllyed-e. A Morgan Stanley legfrissebb előrejelzése szerint a világ legnagyobb gazdasága hajszál híján elkerüli a visszaesést jövőre, de ebben nem mindenki ért egyet, mert egyszerre vannak pozitív és negatív gazdasági indikátorok.

A JPMorgan közgazdászai például enyhe recessziót jósolnak a jövő év második felére, mivel a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve várhatóan tovább szigorítja a monetáris politikát az infláció elleni küzdelemben. A befektetési bank úgy látja, hogy a gazdaság 2023 negyedik negyedévére 0,5 százalékkal zsugorodik, és a visszaesés akár a következő évre is áthúzódhat, az amerikai gazdaság 2024 közepéig több mint egymillió munkahelyet elveszíthet.