A termelői árak, a nyersanyagpiaci jegyzések és az inflációs várakozások alapján valószínűnek tűnik, hogy globálisan is tetőzik a termelői infláció október–novemberben. A következő hónapokban mindez átszivároghat a fogyasztói árakba is.

Fotó: Cemile Bingol / Getty Images

„Valószínűleg elérte a csúcsot az infláció” – nyilatkozta a Financial Timesnak Mark Zandi, a Moody’s Ananlitics vezető közgazdásza, hozzátéve, hogy a folyamatot segítette az is, hogy enyhült a nyomás a beszállítói láncokon. A Moody’s számításai szerint a globális infláció októberben rekordszintre, 12,1 százalékra emelkedhetett. A Capital Economics elemzése szerint a feltörekvő piacokon is tapasztalható az árnyomás mérséklődése, a fogyasztói árindexek Brazíliában, Thaiföldön és Chilében is mérséklkődtek.

Németországban az ipari termelői árak októberben 4,2 százalékkal csökkentek az előző hónaphoz viszonyítva, ez 1948 óta a legnagyobb havi csökkenés.

Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában nyár óta csökkennek az év per év alapon számolt termelői árak, amelyek októberben már szinte az összes G20 államban mérséklődtek, beleértve például Spanyolországot, Mexikót, Portugáliát vagy Lengyelországot.

Ennek alapján a Capital Economics (CE) arra számít, hogy jövőre a fogyasztói árak növekedési üteme is lassul, bár régiónként eltérő annak üteme, hogy a termelői árak változása mennyi idő alatt hat a fogyasztói árakra. Jennifer McKeown, a CE vezető közgazdásza szerint az élelmiszerek és az energia árváltozása nagyjából 3 százalékpontot vesz le a fogyasztói árindexből a fejlett államokban a következő hat hónap során.

A Brent hordónkénti árának változása (dollár)

Mások arra figyelmeztetnek, hogy az energiaárak korántsem csökkennek majd olyan mértékben, ahogy arra a piac számít. Az olajár erősen kitett a kínálatnak, márpedig az OPEC, ha növeli is a kitermelési kvótát, azt valószínűleg csak jelképes mértékben teszi. A fekete arany árában erős kockázat az EU korlátozások decemberi bevezetése, valamint az ársapka alkalmazása. Ha Moszkva – ahogy ezt már többször kijelentette – valóban nem szállít az ársapkát alkalmazó államoknak, ismét felszaladhatnak a jegyzések, mint ahogy akkor is, ha Kínában enyhülnek a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos aggodalmak – igaz ez rövid távon nem valószínű.

Kedvező jel az is, hogy az élelmiszerek inflációja mintha szelídülne valamelyest.

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete, a FAO által számolt élelmiszerár index októberben csupán 1,9 százalékkal emelkedett év per év alapon, ez jelentős lassulása a 2021. májusában mért 40 százalékos csúcshoz képest. Az amszterdami gáztőzsde határidős jegyzései 130 euróra csökkentek megawattóránként az augusztusi 311 euróról, a legtöbb árupiaci, nyersanyagpiaci termék ára hasonló tendenciát mutat.

Az óceán túlpartján, az Egyesült Államokban feldolgozóipari és szolgáltató szektorbeli költségek novemberben 2020 decembere óta a legalacsonyabb mértékben emelkedtek, az értékesítési árak növekedési üteme kétéves mélypontra süllyedt

– derül ki az S&P Global havi beszerzési menedzser indexeiből. A felmérés szerint az eurozónában a termelői árak inflációja 20 havi mélypontra csökkent.

Amerikában az infláció októberben a vártnál nagyobb mértékben, 7,7 százalékra lassult. A Reuters elemzői konszenzusa szerint az eurozóna inflációja novemberben 10,4 százalékra enyhül a történelmi csúcsot jelentő októberi 10,7 százalék után.