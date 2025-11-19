Home office: a varázsige a legtöbb munkavállaló számára, amivel még akár jól is lehet keresni

A különböző állásportálokon, közösségimédia-csoportokban vagy hirdetési oldalakon rengeteg otthoni munkát kínáló állásajánlattal találkozhatunk. Ugyanakkor a kereslet növekedésével együtt egy másik jelenség is egyre gyakoribb: a kamuhirdetések megjelenése. Sok olyan állásajánlat, online munka ajánlata kering az interneten, amely valójában nem nyújt valódi munkát vagy fizetést, csak a jelentkezőktől próbál pénzt, adatokat vagy időt kicsalni. Ezért minden álláskeresőnek fontos, hogy körültekintően válogasson – írja a Sonline.

Sokszor, de nem mindig kényelmes a távmunka / Fotó: Hans Lucas via AFP

A call centerek ma már hatalmas részben működnek távmunkában.

Az ügyfélszolgálati, értékesítési, technikai támogatói vagy éppen panaszkezelő pozíciók mind könnyedén végezhetők otthonról. Sok cég biztosít laptopot, headsetet és minden szükséges szoftvert, így a dolgozónak csupán stabil internetkapcsolatra és csendes munkakörnyezetre van szüksége.

Fontos tudni, hogy ebben a munkakörben a siker alapja a kitartás, a kommunikációs készség és a magas stressztűrő képesség, valamint az, hogy a dolgozó ne riadjon vissza a monotonabb feladatoktól vagy a folyamatos ügyfélkezeléstől. Ugyanakkor az idegennyelv-ismeret nem minden pozícióban elvárás.

Akár jól is kereshetsz a távmunkával

Egy kisebb vállalkozás például részmunkaidős telefonos adminisztrátort keres, bruttó 349 000–519 800 forintos fizetéssel. A teljesítményalapú jutalék mellett garantált bérminimumot is biztosítanak, támogatják a távmunka lehetőségét, és a szükséges munkaeszközöket is rendelkezésre bocsátják.

Van olyan nemzetközi vállalat, amely magyar nyelvű call center értékesítőt keres nappali és esti műszakokra.

A pozíció akár napi hatórás munkavégzéssel is betölthető, a kezdő fizetés 800 dollár, ami körülbelül 309 ezer forintnak felel meg.

A jövedelem a teljesítmény függvényében 1300 dollárig (kb. 503 ezer forint) emelkedhet. A feladat előre megírt szkriptek alapján történő értékesítési hívásokból és kifogáskezelésből áll. A munka home office keretek között zajlik, a jelentkezőknek saját technikai eszközökkel kell rendelkezniük.