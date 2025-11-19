Már csak a fiatal tehetségeket oktatja a pedofil botrányba keveredett volt OpenAI-vezetőségi tag

A volt amerikai pénzügyminiszter, Larry Summers szerdán bejelentette, hogy lemond az OpenAI igazgatótanácsában betöltött pozíciójáról, miután nyilvánosságra kerültek az ő és a hírhedt szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein közötti e-mail-váltások – tudta meg a CNBC.

A pedofil botrányba keveredett Larry Summers ezentúl már csak a fiatal tehetségeket oktatja / Fotó: AFP

Summers hétfőn már közölte, hogy visszalép minden nyilvános szerepvállalásától, ám akkor még nem volt egyértelmű, hogy ez az mesterségesintelligencia-startupnál betöltött tisztségére is vonatkozik-e.

„Hálás vagyok a lehetőségért, hogy szolgálhattam, izgatottan tekintek a vállalat előtt álló lehetőségekre, és várom, hogy figyelemmel kísérjem a fejlődésüket” – mondta Summers az amerikai lapnak küldött közleményében.

Az OpenAI igazgatótanácsa a CNBC-nek úgy nyilatkozott, hogy tiszteletben tartja Summers döntését.

„Nagyra értékeljük a munkáját és azt a szemléletet, amelyet a testület munkájába hozott” – írta az igazgatótanács a közleményében.

Summers és Epstein levelezésének részletei múlt héten kerültek nyilvánosságra, miután a képviselőház felügyeleti és kormányreform-bizottsága több mint 20 ezer dokumentumot hozott nyilvánosságra, amelyeket egy, Epstein hagyatékára vonatkozó idézés által szerzett meg.

A dokumentumok publikálása után Summers erős bírálatok kereszttüzébe került.

Summers még aznap bejelentette, hogy visszavonul a nyilvános szerepvállalásoktól, de továbbra is teljesíti oktatási kötelezettségeit a Harvardon. A pedofil botrányba keveredett üzletember korábban a Harvard Egyetem elnöke volt.

Mélyen szégyellem a tetteimet, és elismerem a fájdalmat, amelyet okoztam. Teljes felelősséget vállalok azért a hibás döntésemért, hogy továbbra is kommunikáltam Epsteinnel

– mondta Summers a CNBC-nek hétfőn kiadott közleményben.

A kongresszus kedden megállapodott egy kétpárti törvény elfogadásáról, amely arra kötelezi az igazságügyi minisztériumot, hogy hozza nyilvánosságra az Epsteinre vonatkozó összes iratát, így Donald Trump amerikai elnök aláírhatja a jogszabályt.