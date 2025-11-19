A Karib-tengeren gyülekező hadihajók egy értékpapír árfolyamát már az egekbe lőtték

A Venezuela partjainál gyülekező amerikai hadihajók sokak figyelmét felkeltették, és köztük vannak a kötvénykereskedők is, akik a dél-amerikai ország becsődölt kötvényeit kezdik felhalmozni, kilőve azok árfolyamát.

Maduro uralmának végével kifizethetik a venezuelai kötvényeket / Fotó: Anadolu via AFP

A venezuelai kötvények régóta nem fizetnek

A kötvények vásárlói gyakorlatilag arra fogadnak, hogy közel Nicolás Maduro uralmának és rendszerének vége Venezuelában, és az új, a várakozások szerint a befektetők iránt barátságosabb vezetés gyors egyezségre jut a kötvénytulajdonosokkal. Ebben az esetben az állampapírok névértékének egy részét kifizethetik a hitelezőknek – írja a Bloomberg.

A becsődölt 60 milliárd dollárnyi adósságot megtestesítő kötvények leggyakrabban kereskedett darabjai azért még mindig messze vannak attól, hogy akár csak megközelítőleg annyit érjenek, mint amennyiért kibocsátották őket, árfolyamuk ugyanis még mindig dolláronként 30 cent. Ez azonban

a januári 16 centes árfolyamhoz képest majdnem duplázást jelent, és 2019 óta a legmagasabb érték.

Az értékpapírok másodlagos kereskedelmét az Egyesült Államok négy évre betiltotta, amikor az árfolyam 10 cent alá is csökkent, majd 2023 végén a Biden-adminisztráció feloldotta a tiltást. Bár ekkor az árfolyam gyorsan duplázott, a nyereséget később visszaadták a papírok, különösen, miután Maduro a tavalyi választás után is hatalmon maradt, annak ellenére, hogy a legtöbb bizonyíték szerint a Nobel-békedíjas María Corina Machado vezette ellenzék jóval több szavazatot szerzett, mint Maduro.

Maduro hatalma a gazdasági nehézségek ellenére stabil maradt

A gazdasági válsággal, amerikai szankciókkal és 100 százalékot meghaladó inflációval küzdő országgal szemben Donald Trump amerikai elnök egyre fokozza a nyomást, amit a térségben gyülekező amerikai hadihajók, köztük a legmodernebb repülőgép.hordozó, a USS Gerald R. Ford megjelenése is jelez. Sok befektető szerint a hetek óta tartó csapatösszevonás után Trump már nem fog meghátrálni. Mások ugyanakkor azt is felvetik, hogy az amerikai hadihajók gyülekezése csak blöff, és inkább csak tárgyalásokra lehet számítani rendszerváltás nélkül.