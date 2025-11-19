Deviza
Télen is érdemes az Adrián halászni – bőkezű eurós hozamokkal kecsegtet a szlovén és a horvát tőzsde

A nyugati és a régiós tőzsdék mellett idén szárnyalnak déli szomszédeink részvénypiacai is. A szlovén és a horvát tőzsde sztárjai az idei jelentős ralit követően is folytathatják menetelésüket.
Kadlót Tibor
2025.11.19., 14:05
Fotó: Shutterstock

Jó évet futnak a tőzsdék 2025-ben, szűk másfél hónappal az év vége előtt úgy tűnik, megérte a kockázatvállalás a piacokon. A pesti tőzsdén is rengeteg babér termett, a BUX index új csúcsokat is döntve, 34 százalékot ralizott. Jól jártak azok is, akik a nyugati vagy a hazai piacok mellett a régiós tőzsdén fektettek be, déli szomszédaink közül a szlovén és a horvát tőzsde is bőkezű hozamokat szállított.

Zágráb tőzsde, horvát tőzsde
A magyar és a szlovén mellett a horvát tőzsde is jól teljesít idén / Fotó: Shutterstock

 A ljubljanai tőzsde fő indexe, a Sbitop a BUX-ot is messze túlszárnyalva 45 százalékot, a zágrábi börze blue chip részvénykosara, a Crobex pedig 18,5 százalékkal erősödött. A szlovén és a horvát tőzsdén ráadásul euróban mérik a hozamokat, ami sokak számára vonzó lehet, azzal együtt is, hogy a hazai fizetőeszköz is remekül teljesít, és 6,5 százalékot hozott az eurón az év eleje óta.

Óriásit raliznak idén a szlovén részvények

A jelentősen felértékelődő szlovén nagypapírok közül is kiemelkedik 

  • a koperi kikötőt üzemeltető Luka Koper 67 százalékos
  • és a Sava Re biztosító 66 százalékos ralija.

A Richter és a Mol szlovén szektortársai, a gyógyszergyártó Krka, valamint a Petrol olajipari vállalat pedig másfélszeresére növelte tőzsdei értékét.

 

A horvát börze blue chipjei közül válogatva belefuthattak ugyan mínuszokba is a régiós tőzsdén halászók, de az 50 százalékos vagy ezt meghaladó hozamokból sem volt hiány. A helyi piac idei sztárpapírja, a transzformátorokat és más elektronikai eszközöket gyártó Koncar D&ST 75 százalékkal értékelődött fel, és az anyavállalat Koncar is csaknem másfélszeresére hízott.

A két szomszédos börze egyes blue chip részvényeiben az eddig látott menetelést követően is maradhatott még tartalék, érdemes lehet akár még most is nézelődni az eurós befektetést keresőknek.

Az elemzői árfolyam-várakozások alapján az idén látott, 30-40-50 százalék feletti hozamlehetőségek  nincsenek már, de két számjegyű árfolyam-emelkedést előrevetítő jóslatokból így sincs hiány.

Ezek a részvények lehetnek  a szlovén és a horvát tőzsde befutói

A szlovén tőzsde mezőnyéből a pénzügyi szektor lehet a befutó. Az ország a szűkebb térség vezető biztosítója, a Triglav 15 százalékos ralit vághat ki a következő 12 hónap során, az átlagolt szakértői célárak alapján. A szlovén bankpiacon az OTP helyi leányával is versengő NLB Bank részvényei 14 százalékkal érhetnek többet a jelenlegi áruknál.

A harmadik legvonzóbb szlovén blue chipnek a vegyipari óriás Cinkarna Celje tűnik, amely 12 százalékos árfolyam-emelkedéssel örvendeztetheti meg részvényeseit, legalábbis az elemzőházak várakozása szerint.

Horvátországban két igazán ígéretes részvény akad még az idei hozamok és az elemzői célárak tükrében. A már eddig is rakétaként emelkedő, elektromos vasúti eszközöket, generátorokat, energiatárolókat és más ipari elektronikus berendezéseket gyártó Koncar további 12 százalékot tehet hozzá 2025-ös nagy meneteléséhez.

Az élelmiszeripari termékeket gyártó, illetve forgalmazó Atlantic Grupa valamivel ennél is nagyobb, 15 százalékos hozammal hálálhatja meg a befektetői bizalmat.

