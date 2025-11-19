A debreceni BMW-gyártól várjuk most a magyar autóipar feltámadását, de lehet, hogy ez is kevés lesz az örömhöz

Magyar autóipar: a BMW lehet a nagy megmentő?

Annyira mélyen van a termelés a magyar autóiparban, hogy onnan már csak fölfelé lehet elindulni – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemző, aki szerint egyáltalán nem lehet biztosra venni, hogy debreceni BMW-gyár novemberi indulása rögtön meglátszik majd az ipar adatokban. Szerinte egyelőre a gyártási folyamat elindításáról van szó, és nem arról, hogy egyből évi 150 ezer autó gördül le a gyártószalagokról. Ha minden igaz, akkor ennek a harmadával fog első körben elkezdődni a termelés, emiatt volumen is kisebb a lehet.

Hogy önmagában az egész magyar ipart meg tudja-e tolni, az nagy kérdés, nem vagyok ebben biztos

– mondta az elemző, hozzátéve, hogy ha valóban elindult a sorozatgyártás, az biztató, de ennek pontos rendjét csak a BMW mérnökei tudják. Az viszont egyértelműen biztató jel a debreceni BMW-gyár jövője szempontjából, hogy az ott gyártott új elektromos iX3 modell elképesztő érdeklődést váltott ki, már az első hat hétben több mint háromezer rendelés érkezett csak Németországból. Sőt, a vállalat vezetői szerint a Debrecenben tervezett gyártási kapacitás 2026-ra már kevés lesz a teljes kereslet kiszolgálására.

Virovácz Péter arra is felhíva a figyelmet, hogy van némi remény is, mivel ha megnézzük az üzleti bizalmi indexeket, akkor jól látható, két-három hónapja növekszik az optimizmus, ami azt mutatja, hogy folyamatosan javul a hangulat a magyar gazdaságban, ami elengedhetetlen a növekedés szempontjából. Igaz, ez főként a kormányzat hangulatjavító intézkedéseinek köszönhető, semmint a külső kereslet erősödésének.

Ez az igazi baj: válságban a német autóipar

Ahhoz azonban, hogy a magyar autóipar is magára találjon, nem csak a magyar, hanem a külső konjunktúrára, főleg Németországra is szükség lenne, amely már két éve van recesszióban, és idén is mindössze 0,2 százalékos bővülést vár a szövetségi kormány. Mindez azért probléma, mert a magyar export 25 százaléka közvetlenül oda irányul, tehát ha a német gazdaság lefullad, az a megrendelésállomány visszaesésén keresztül rögtön begyűrűzik hozzánk.

Nagy János, az Erste Bank vezető elemzője lehűtötte a kedélyeket, szerinte most nem az a helyzet, mint a Covid előtt, amikor a kereslettel volt probléma, amit csak ki kellett elégíteni.

Ezzel szemben a kínálati oldal jelenti a legnagyobb kihívást, miután a német autógyártók szenvednek attól, hogy az európai piac telített. Kínával szemben is folyamatosan pozíciót veszítenek, egyszerre szorulnak ki a távol-keleti ország és a kontinens piacáról.