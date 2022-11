Az OPEC+ december 4-i ülésén napi 500 ezer hordós termelésikvóta-emelésről tárgyalnak

- értesült a Wall Street Journal. A szaúdi energiaügyi miniszter cáfolta a tárgyalások hírét. Ám az amerikai tőzsdei lap szerint

feltűnő egybeesés, hogy a tárgyalásokról azt követően szivárogtak ki hírek, hogy a Biden-adminisztráció bejelentette, Szaúd-Arábia koronahercegének mentességet kell élveznie

a Washington Post meggyilkolt kolumnistája, Dzsamál Hasogdzsi menyasszonya, és a Hasogdzsi által alapított Democracy for the Arab World Now (DAWN) nevű jogvédő csoport által indított perben. Ez éles fordulatot jelent Biden elnök korábbi szenvedélyes nyilatkozataihoz képest.

Az olajtermelés növelése felülbírálná az OPEC+ októberi döntését, mely novemberre napi 2 millió hordós termeléscsökkentést írt elő.

A Fehér Ház szerint, a termelés csökkentése aláássa az Ukrajnát lerohanó Oroszország elleni globális erőfeszítéseket.

Idén mélypontra jutotta a szaúdi-amerikai kapcsolatok az olajkitermeléssel kapcsolatos nézeteltérések miatt. Bár amerikai tisztviselők némi reménnyel tekintenek a december 4-i OPEC+ találkozóra.