Január elsején vezetik be dél-nyugati szomszédaink az eurót és kezdik meg eddigi pénzük, a kuna kivonását a forgalomból.

Emberek várakoznak egy zágrábi bank előtt, hogy euróra váltsák a kunájukat 2022. december 30-án. Fotó: MTI / EPA / Antonio Bat

A horvát kormány és az Európai Központi Bank megállapodása szerint az átváltás során egy euróért 7,5345 kunát kell fizetni. A kereskedők a könnyebb elszámolás érdekében a legtöbb esetben a termékek árát is korrigálják. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy ami a pénzcsere előtt 7 kunába került, az általában már 1 euró, de a horvát boltok zömében igyekeznek minden árat tizedesekre kerekíteni. A kormány annak érdekében, hogy elkerülje a visszaéléseket 2023 végéig kötelezi az üzleteket az árak kettős feltüntetésére. A Poslovni Dnevnik gazdasági lap elemzői szerint ez a kereskedelmi gyakorlat rövid távon tovább lendíthet a már most is igen magas, 13,2 százalékos infláción.

Nem csak a kereskedők drágítanak

Nemrég a római katolikus egyház is közzétette szolgáltatásainak új, már az euróhoz igazított árjegyzékét. Egy emlékmise eddig 50 kuna volt, ez jövőre már 7 euró lesz, ami átszámítva 3 kunás drágulást jelent. Ennél még látványosabban nőtt az esketések ára. Egy ceremóniáért eddig 350 kunát, átszámítva 46,5 eurót kértek a papok, az új árjegyzékben viszont már 50 eurós díj szerepel. De néhány eurócenttel drágult a temetés, a házszántelés és a keresztelés is.

Van kivétel

A drágulási hullám elkerülte az autópályákat, a sztrádákat üzemeltető állami vállalat, a HAC ugyanis jellemzően bár minimálisan, de lefelé kerekítette az árait.

A letenyei határátkelőtől Zágrábig eddig 44 kunát, átszámítva 5,84 eurót kellett fizetni, a jövőben viszont ez az ár 5,80 euróra mérséklődik.

Valamivel nagyobb a különbség a fővárostól a dalmáciai Splitig tartó szakaszon. Az említett pálya használatáért eddig egy személyautónak 181 kunát kellett fizetnie, ami 24,82 eurónak felel meg, ez az ár január elsejétől 24,50 re módosul. Hasonló tendencia figyelhető meg más állami szervek esetében is. Néhány centtel olcsóbbak lett a személyi igazolvány és az útlevél igénylés, de jellemzően a különböző adminisztrációs díjakat is lefelé kerekítették.