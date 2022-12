Szerda este Marokkó az egykori „uralkodójával”, Franciaországgal mérkőzik meg a döntőbe jutásért a katari világbajnokságon.

Marokkó és Algéria jó szomszédi viszonya inkább rossz szomszédi iszony

Elvben logikus lenne, hogy Algéria, Marokkó közvetlen szomszédja az arab országnak szurkol a meccsen. Azonban ez koránt sincs így: a két állam több évtizede viszályban áll egymással, ami a focira is rányomja a bélyegét. Az állami média gyakorlatilag eddig sem számolt be a marokkói futballsikerekről. Amikor az észak-afrikai csapat szombat este kiejtette Portugáliát, az algériai média a győzelemről szóló hír helyett a kisebb marokkói kormányellenes tüntetésekről tudósított. Ezután pedig nem meglepő, hogy a hivatalos gratuláció is elmaradt.

A marokkói csapat teljesítménye kiemelkedő, még sohasem szerepelt a legjobb négy között futball-világbajnokságon afrikai vagy arab csapat.

A két arab állam amúgy is rossz viszonya tavaly tovább romlott, amikor a nyugat-szaharai terület hovatartozása körüli helyzet pattanásig feszült, és Algéria megszüntette a diplomáciai kapcsolatait Marokkóval, emellett az energiaexportját is leállította szomszédja irányába.

Habár kormányzati szinten tehát nem támogatják a marokkói csapatot, a lakosság körében találni olyanokat, akik az afrikai csapatnak drukkolnak – írja a Bloomberg.

A francia rendőrség nagy erőkkel készül a szerda esti mérkőzésre, hogy megakadályozzák az utcai zavargásokat.