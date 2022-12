A szerény hibrid jármű, amelyet sokáig fél lépésnek tekintettek a környezettudatos közlekedés felé vezető úton, tovább marad, mint azt jó néhányan várták, mivel a fogyasztók sokallják a magas árakat, amíg a nagyobb márkák a technológiát tökéletesítik és a nagyüzemi gyártást készítik elő – írta a Bloomberg.

Az év első kilenc hónapjában az autósok világszerte csaknem kétmillió hibrid járművet vásároltak, ami 45 százalékos növekedés az egy évvel korábbi időszakhoz képest. A teljesen elektromos járművek sokkal népszerűbbek – majdnem háromszor több fogy belőlük a hibrideknél –, de a két technológia nagyjából párhuzamosan terjed: az elmúlt három évben az villanyautó-eladások csaknem ötszörösükre nőttek, míg a hibridek eladásai megnégyszereződtek.

A villanyautók gyorsabb előretörése azonban még akadályba ütközik, így a magas árak és az alacsony kínálat miatt a hibrid modellek még nem mennek ki a divatból – néhány elektromos kilométer még mindig jobb, mint a semmi.

Az autógyártóknak pedig a hibridek hasonlóan pragmatikus megoldást jelentenek, mint a korábbi években. A fejlesztés során kipróbálhatják az új elektromos technológiákat, lecsaphatnak a villanyautók iránt érdeklődők és a szkeptikusok piacára is, miközben egy üzemanyag-takarékos megoldást ajánlanak a környezettudatos vásárlóknak. A gyártás is egyszerűbb, mivel az elektromos modellekkel szemben csak néhány akkumulátort kell elrejteni az autóban, amivel szinte bármilyen gépjárművet hibrid verzióvá lehet alakítani.

A BMW három legnépszerűbb modellje például teljesen benzines vagy plug-in változatban is elérhető, amelyekkel akár 50 kilométert is meg lehet tenni, csak az akkumulátorok töltését használva. Hasonló a helyzet a Hyundainál is, amely széles választékot biztosít benzines, konnektor nélküli és plug-in autóival. Különösen a Toyota használja ki a trendet: idén a világszerte eladott járműveinek negyede gáz- és villanymotorral is rendelkezik. A vállalat most mutatta be a hibridúttörő Prius ötödik változatát, mintegy 25 évvel az autó debütálása után.

A Toyota részben azért tartja meg a hibridekből álló termékpalettát, mert arra számít, hogy az akkumulátorok kínálata és a töltéshez szükséges infrastruktúra még legalább az elkövetkező évtizedben is szűkös lesz.

A hibrid egyelőre nem megy ki a divatból, ami az elektromos autók bizonytalan jövőjének is köszönhető. A villanyláz pont olyan magas, mint ahogyan arra a gyártók számítottak, ám óriási keresletet alig tudják kielégíteni, ráadásul a legfontosabb alapelemek, az akkumulátorok ellátási lánca sem biztosított. Bár a hibridek drágábbak, mint a benzines modellek, közel sem annyira, mint az elektromos autók.

Az Egyesült Államokban a potenciális autóvásárlók negyede akart 2022 első felében elektromos autóval járni, de az észak-amerikai gyárakból kikerülő járműveknek csak a 4 százaléka felel meg a követelményeknek.

A villanyautók helyzetén az sem segít, hogy a zérókibocsátás mítoszát egyre kevesebben hiszik el. Igaz, nem pöfékel bennük robbanómotor, de az elektromosság megtermelése, valamint az akkumulátorok gyártásához szükséges ritka földfémek bányászata rengeteg szén-dioxidot termel, egyes kutatások szerint akár kétszer annyit, mint egy benzines. Bár hosszú távon elérhető a tiszta közlekedés, a hibrid egyelőre marad, és lehetőséget ad a zöldautózásra.