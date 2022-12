Sok német nemzeti identitása részének érzi, hogy spóroljon. Újabban egyre kreatívabb módszerek felé fordulnak, hogy csökkentsék az energiafogyasztásukat. Ebben a helyzetben szinte borítékolható, hogy szerényebb lesz az ünnepi díszkivilágítás is. A spórolás a számokon is meglátszik: az Oxford Economics kutatóintézet szerint

az ország gázfogyasztása szeptemberben és októberben negyedével csökkent 2018 és 2020 azonos hónapjaihoz képest, igaz, az időjárás is enyhébb volt az átlagnál. A gáztárolók 97 százalékig megteltek, jóval felülmúlva a kormány optimista előrejelzéseit.

Nagyot változott a hétköznapi emberek magatartása is – írja a WSJ. Azzal dicsekednek ugyanis, hogy ki tudta otthonában a legtovább megtartani a meleget, amikor az időjárás hűvösebb lett, ennek bizonyítására lakáshőmérsékleti adatokat tesznek közzé, a mindennapi meleg vizes zuhanyzást sokan nedves törlőkendőkkel váltották ki, termofehérneműket vásárolnak, de a kültéri grilleket és kempingtűzhelyeket is begyújtják lakásukban.

A városok is léptek

Az önkormányzatok csökkentették a közvilágítást Németországban, mérsékelték a közintézmények fűtését, kikapcsolták a meleg vizet a nyilvános mosdókban, és nem fűtik az uszodákat sem. A szaunákat bezárták. Düsseldorf városa azonban még radikálisabb intézkedést fontolgat: csökkentené a hőmérsékletet egy krematóriumban. Emellett több város a közlekedési lámpák kikapcsolását tervezi.

A kereskedelemben is igyekeznek spórolni: lerövidítették a nyitvatartási időt, és néhány hűtőt kikapcsoltak az élelmiszerboltokban. Az egyházak sem tétlenkedtek, a templomokban és kegyhelyeken letekerték a termosztátokat, és a papokat felszólították, hogy adományozzanak takarókat a rászorulóknak.

Jól mutatja a németek elkötelezettségét, hogy még az ország legmagasabb pontjára vezető, a Zugspitze oldalában lévő síliftek is lassabban közlekednek, és kikapcsolták az ülések fűtését.

Gyakorlati tanácsok a közösségi médiában

Elég minden második héten mosni! A kenyérpirítón is megsül a zsemle! A szükségtelen alkalmazásokat töröld a mobiltelefonodról, így az kevesebbet fogyaszt majd. Minden edényhez a megfelelő, pontosan ráillő fedőt használd, ha főzöl! Ez csak néhány, a közösségi médiában tömegével megjelenő gyakorlati tanácsok közül.

Ezzel ellentétben a nem takarékoskodó hivatalnokokról vagy cégekről megszégyenítésképpen tesznek ki posztokat, ugyanúgy, ahogy túlfűtött üzletekről, de a jól megvilágított műemlékek is rendszeres szereplői a német közösségi médiának.

Egy jellemző vidéki utcakép Németországból

A nyomtatott sajtót is foglalkoztatja a téma. A Bild című újság arról számolt be, hogy egy kelet-németországi politikai párt hordozható olajradiátorokat rendelt a tartományi parlamentbe, miután a termosztátokat letekerték. Az újság fényképeket is közölt a becsomagolt készülékekről.

Takarékossági verseny indult

Amellett, hogy zuhant a kiskereskedelmi forgalom, immár nem a vásárlást és a fogyasztást honorálják kuponokkal és kedvezményekkel az üzletláncok. Egyikük például energiatakarékossági versenyt szervezett Bielefeldben. A vetélkedő lényege, hogy a résztvevőknek hat hónap különbséggel le kell fotózniuk energiamérőjüket. Ha a fogyasztás legalább 10 százalékkal alacsonyabb, mint egy átlagos háztartásé, akkor nem kevesebb, mint 1000 eurót nyerhetnek.

Sportot űzök abból, hogy nem kapcsolom be a fűtést

– büszkélkedik Lion Hirth, a berlini Hertie Iskola energiapolitikai professzora. Szavai jól leírják a németek elkötelezettségét.

A berlini állatkert csökkentette a világítást és a fűtést egyes állatoknál, a jegesmedvék most érzik igazán jól magukat – kommentálta a helyzetet az intézmény szóvivője, Svenja Eisenbarth. Hasonlóan jártak el a kutyamenhelyek is. Közben megindult a roham a menhelyekre, elsősorban speciális igényű, melegkedvelő, egzotikus állatokat adnak be tulajdonosaik, mondván, nem tudják megteremteni a megfelelő körülményeket kedvenceiknek.

Hiába cserélte Wofratshausen önkormányzata LED-esre a közvilágítást, amelyet egyébként ki is kapcsolnak este 10 és hajnali 5 óra között, Rudi Seibt helyhatósági tisztviselő szerint az még így is túl sokat fogyaszt. Míg a legtöbb európai ország vezetői igyekeznek kerülni a lakossági spórolás szükségességét megszólalásaikban,

a német vezetők kommunikációjában rendszeresen központi téma az energiafogyasztás csökkentése.

Winfried Kretschmann, Baden-Württemberg tartomány miniszterelnöke közzétett egy videót, amelyben a termosztátok kikapcsolása mellett arról beszél, hogy nem kell mindennap zuhanyoznia a lakosságnak.

A német kormány egyébként átvállalta a háztartások novemberi és decemberi rezsiszámláit. A lakosság viselkedése így tehát még figyelemreméltóbb, ugyanis most még nem a „saját zsebüknek”, nem a családi kasszának, hanem az állami büdzsének takarékoskodnak.

Veszélyes spórolás

Mindent, ami hőt bocsát ki, lehetőségnek tartanak a német fogyasztók. Ennek azonban veszélyei is vannak. Európa legnagyobb gazdaságában 21 ezer kéményseprő dolgozik azon, hogy biztonságos környezetet teremtsenek a fűtéshez, emellett ellenőrzik a gázszivárgást is. Ugyanakkor, ha a lakosság kerti gázgrillekkel kísérletez beltérben, illetve a benzinüzemű kempingtűzhelyeket is rendszeresen használja, annak tragikus következményei is lehetnek – figyelmeztet Andreas Warburg kéményseprő.

Sötét karácsony?

Még vita folyik arról, hogy ebben a helyzetben hogyan döntsenek a karácsonyi vásárokról és a jégpályákról. Ugyan minden kétséget kizáróan Európa-szerte rendkívüli népszerűségnek örvendenek az egészen az új évig tartó rendezvények, de

a mostani spórolási versenyben nehéz elképzelni, hogy éppen azok a fogyasztók lelkesednének egy forralt borért vagy éppen műjégpályáért, akik otthon is a lehető legkisebb világítás mellett élik a mindennapjaikat,

vagy éppen nem zuhanyoznak naponta, és alig fűtenek, hogy így is hozzájáruljanak az ország takarékoskodásához.

Erre utaló jelek már vannak: Halléban az önkormányzat úgy döntött, csökkenti a díszvilágítást, és a piactéren található adventi mesebeli motívumokat is csak délelőtt 10 és este 22 óra között világítják meg, felére csökkentve ezáltal a villanyfogyasztást. Emellett sötétek maradnak a szökőkutak és az emlékművek, illetve a piactéren nem lesz kivilágított karácsonyfa sem.

A karácsony kevesebb fénnyel is hangulatos lehet

– foglalta össze véleményüket Egbert Geier polgármester.