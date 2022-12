Óriásit zuhant idén az ukrán kukoricatermés

A 2021-es 41,9 millió tonnáról mindössze 22-23 millió tonnára csökkenhetett a kukoricatermés idén Ukrajnában, miután az orosz invázió miatt csak kisebb területen sikerült betakarítani a termést – közölte szerdán Mikola Szolszki ukrán agrárminiszter.

Fotó: Für Henrik / Békés Megyei Hírlap

A tárca szeptemberben még 25-27 millió tonnányi terményre számított, ám az üzemanyag- és forráshiánnyal küzdő gazdák nem voltak képesek mindenhol begyűjteni a termést.

A 2022-es évben búzából 19,4 millió tonnát, árpából pedig 5,6 millió tonnát takarítottak be, míg a várt területek 70 százalékáról 18,4 millió tonna kukoricát arattak le december 15-ig. Az ország teljes gabonaterméséből így 45 millió tonnát gyűjtöttek be, és az agrártárca szerint a teljes termés 51 millió tonnára rúghat, amiből akár 49,2 millió tonnát exportálhatnak is. Ennek 16,3 millió tonna búza is része lehet.

Az ukrán kivitel a háború miatt jelentősen csökkent, főként az ukrán kikötők elleni orosz blokád miatt. Ezt az ENSZ és Törökország közvetítésével összehozott gabonaalku feloldotta júliusban.

A Reutersnek nyilatkozó Szolszki szerint a be nem takarított kukoricát tartalmazó területeken jövőre nem lehet ismét azt vetni, helyette napraforgót ültethetnek a gazdák. A napraforgómagokból több millió tonnát exportálhat idén Ukrajna, így nem a belföldi üzemek dolgozzák majd fel. Idén mintegy 10,1 millió tonna napraforgómagot termelt az ország, szemben a tavalyi 16,38 millió tonnával.